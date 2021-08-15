Как изменится курс доллара на ближайшей неделе: прогноз аналитика

В течение ближайшей недели ожидается падение курса доллара к гривне. Гривна сохраняет потенциал снижения к 26,50 за доллар.

Об этом рассказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Давление на доллар оказывают благоприятные факторы, ввиду выполнения бюджета и хороших макроэкономических условий. В дополнение к этому предложение доллара на рынке продолжает доминировать. На рынке практически нет покупателей доллара. Низкий деловой сезон не позволяет наращивать импорт, от чего и нет спроса на доллар", - сказал он

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне продолжил снижение, закрыв неделю на уровне в 26,66. Общее снижение составило 15 копеек.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,90 до 26,69 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,91/26,90 до 26,67/26,66 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,75/26,90 до 26,65/26,85. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Агентство Телевидения Новости