Как коллтрекинг Ringostat может улучшить ваши продажи

«Как на самом деле работают мои менеджеры по продажам? Как я могу оценить эффективность моих рекламных каналов?». Эти вопросы, наверное, задает себе каждый директор по маркетингу.

Если вы хотите «убить двух зайцев одним выстрелом», а именно — повысить эффективность своего отдела продаж и распределить маркетинговый бюджет в пользу наиболее прибыльных рекламных каналов, то в этом вам поможет коллтрекинг Ringostat.

Что такое коллтрекинг

Коллтрекинг — это интеллектуальное решение, помогающее определить эффективность рекламных каналов.

Коллтрекинг — это мастер веб-аналитики, который знает все подробности о звонках в вашу компанию. Благодаря этой услуге, вы можете не только видеть номера телефонов своих абонентов, но и быть в курсе, какие рекламные каналы генерируют больше заказов, а также сколько звонков не было использовано вашей компанией. Кроме того, коллтрекинг записывает разговоры ваших менеджеров по продажам и создает удобную онлайн-систему отчетности.

Коллтрекинг Ringostat можно заказать на веб-сайте https://ringostat.com/ru/calltracking/

Как это работает

1. Коллтрекинг использует специальный код веб-страницы (скрипта), который показывает посетителям сайта разные номера телефонов, по которым они могут позвонить, в зависимости от того, как они пришли на веб-сайт, или других их особенностей.

2. Когда посетитель набирает этот номер, разговор переадресовывается напрямую в отдел продаж.

3. Ведется журнал вызовов со всей статистикой (данные об источнике рекламы, кампании или даже о конкретном ключевом слове, по которому клиенты перешли на веб-сайт). Информация о звонках также добавляется как событие в Google Universal Analytics.

Вот некоторые из практик, которые различные компании применяли при использовании службы отслеживания звонков Ringostat.

Снижение затрат на рекламу

Один из интернет-магазинов использовал контекстную рекламу PPC. После активации коллтрекинга менеджеры выявили каналы генерации звонков и ключевые слова и решили изменить общие запросы в своей рекламной кампании на низкочастотные. Например, они добавили названия конкретных моделей фитнес-трекеров для целевых клиентов, которые могут быть заинтересованы в определенных продуктах. Реклама с низкочастотными запросами в Google сэкономила им деньги, создав более целевую аудиторию, чем обычная. Таким образом, интернет-магазин смог в три раза сократить свои расходы на Google Adwords.

Увеличение числа целевых звонков от клиентов

Представьте себе типичную ситуацию: интернет-магазин находится на вершине конкурентных результатов в поиске Google. Ежедневно он принимает 300–400 посетителей, но компания регистрирует всего 1–2 звонка. Как можно превратить посетителей веб-сайта в клиентов?

Это проблема, с которой столкнулась компания-производитель пластиковых окон. Она начала использовать коллтрекинг с виджетом обратного вызова. Это автоматизированный сервис, который помогает посетителям веб-сайта без каких-либо препятствий связаться с компанией.

Благодаря использованию виджета обратного вызова, компания увеличила количество целевых звонков на 48%.

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