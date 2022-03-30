Как международный бизнес решает проблему персональных данных

Европейский Союз и США наконец-то решили, как поступить с персональными данными, которые передаются через Атлантический океан. Предварительный документ определяет, что будет происходить с личной информацией европейцев, хранящейся в США. Ожидается, что это поможет преодолеть неопределенность в вопросе защиты данных тысячам компаний, среди которых Facebook и Google. Это относится к цифровой рекламе, продажам и коммуникациям.

Персональные данные: проблемы и решения

Вышеуказанное соглашение регламентирует, как компании ЕС и США собирают, хранят и обрабатывают персональные данные клиентов. Речь идет о ФИО, паспортных данных, геолокации, а также онлайн-идентификаторах, таких как электронная почта и IP-адрес. Эти данные технические бренды используют, чтобы предлагать пользователям таргетированную рекламу.

Впервые о проблеме заговорили около десяти лет назад, когда житель Австрии Макс Шремс выразил обеспокоенность политикой Facebook по отношению к его персональным данным. Шремс подал иск в Верховный суд Ирландии с жалобой на то, что уже упомянутая компания, а также Google, WhatsApp и Instagram нарушают неприкосновенность личной жизни резидентов ЕС. По словам Шремса, чтобы пользоваться указанными сервисами, им необходимо передать персональные данные. А значит, Нормы общей защиты данных теряют свою актуальность.

В результате, Европейская судебная палата аннулировала «Щит конфиденциальности» — документ, предписывающий, как американские компании обращаются с данными европейцев. До недавнего времени вопрос международной работы с персональной информации оставался неопределенным. Но теперь ожидается, что американские фирмы будут сигнализировать, если увидят любой мониторинг персональных данных жителей другой страны.

Как защитить данные клиентов?

В свете международных судебных тяжб несомненно одно. Сегодня каждая уважающая себя компания стремится обеспечить максимальную защиту данным своих клиентов. На какие меры защиты персональной информации нужно обратить внимание?

В основном, персональные данные клиентов пропадают в результате утечки данных. Сотрудники фирм часто невольно провоцируют такие инциденты, когда пренебрегают стандартами безопасности в бизнес-коммуникации.

Обсуждая рабочие вопросы в мессенджерах, лучше воспользоваться VPN. Это обеспечит безопасное веб-подключение для корпоративных устройств, где бы ни находились сотрудники организации. Чтобы углубиться в технические детали, обратимся к этому гайду: VPN проводит трафик через защищенный туннель, благодаря чему эти данные становятся невидимыми для хакеров, конкурентов, любых сторонних лиц, коих немало в сети.

Также в ходе группового корпоративного общения можно воспользоваться IRC — протоколом прикладного уровня, который позволяет общаться и обмениваться файлами безопасно. Защитить данные клиентов поможет и приватная электронная почта, например, ProtonMail, CounterMail, Mailfence или Tutanova.

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