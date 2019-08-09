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Как начать работать дома: проверенные способы

Как начать работать дома: проверенные способы

Уютный плед, чашка отменного кофе или чая, знакомый пейзаж за окном — все это может стать традиционными спутниками роботы дома. Но дома у нас еще больше искушений не работать, чем в офисе, например, теплая кровать.

Как заставить себя работать дома и как побороть лень, – читайте в проверенных советах о работе на дому.

Как заставить себе работать дома

  • Разговор с домашними. Объясните домашним, что вы работаете, пускай не мешают. Это — один из самых трудных пунктов для исполнения. Но такой подробный инструктаж родных нужен, если вы хотите работать дома.
  • Самодисциплина. За компьютером нужно работать, преодолейте привычки заниматься другими делами за ноутбуком. Попытайтесь стать более организованными и продуктивными. Используйте полезные техники, чтобы настроить свой мозг на то, что пришло время работать, например, отключите мессенджеры. Всеми силами настройтесь на работу, будьте для себя самым строгим начальником и не допускайте лишних послаблений.
  • Перерывы. Делайте перерывы. Можете даже вздремнуть для повышения производительности. Можно попробовать технику "кофе+сон". Сначала выпиваете кофе, а потом ложитесь спать ровно на 15 минут. Через 15 минут кофеин начнёт действовать на ваш организм, вы почувствуете себе отдохнувшим. Главное, не нужно лежать дольше 15 минут.
  • Рабочая одежда. Одежда влияет на мышление. Один из самых чудесных моментов в работе дома — это то, что вы можете сесть за компьютер в чем угодно. Но именно домашняя одежда очень сильно нас расслабляет, и мы не можем переключиться из "домашнего" состояния в "рабочее". Оденьте то, в чем вы обычно ходите в офис.
  • Сова или жаворонок. Нужно выбрать правильное время для работы. Если вы жаворонок – работайте утром, если сова – вечером или ночью. Не пытайтесь заставить себя работать в непривычное время: ничего не выйдет, организм будет сопротивляться, что в итоге может привести к стрессу и невыполненным заданиям.
  • Время для работы. Определите для себя количества времени, которое вы потратите на работу. Например, два часа утром и час после обеда и никаких отступлений. Со временем организм привыкнет к такому режиму.
  • Стоп соцсети. Определяем для себя время нахождения в соцсетях и оно не должно совпадать с вашим рабочим временем. Еще утром с чашкой кофе просматриваем почту, пишем комментарии и посты. Но потом не трогаем соцсети.

 

Как заставить себя работать дома

Как заставить себя работать дома

Фото: pexels.com

 

  • Ритуалы. Начинаем рабочий процесс с какого-нибудь определенного действия, например, любимой музыки. Можно включить радио и сделать кружку ароматного напитка.
  • Планирование. Планируйте свою работу. Пишите в блокнот или заметки на телефоне, что вы будете делать. Когда все расписано, то и работа спорится.
  • Легкое начало. Начинайте работу с более легких заданий. Так вы слегка разомнетесь, а пока вы будете делать первое задание, у вас появится вдохновение или настроение.
  • Удобное кресло. Изменить работу можно при помощи смены рабочего места, в смысле стола, а главное, – стула, на котором вы проводите максимум своего времени, особенно, если работа связана с компьютером. Хорошее кресло поможет не только более удобно работать, но и также отдыхать во время перерывов, когда можно будет откинуться в кресле и повернуться к окну с горячим кофе.

Источник: www.segodnya.ua

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Темы: работа

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