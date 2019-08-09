Как начать работать дома: проверенные способы

Уютный плед, чашка отменного кофе или чая, знакомый пейзаж за окном — все это может стать традиционными спутниками роботы дома. Но дома у нас еще больше искушений не работать, чем в офисе, например, теплая кровать.

Как заставить себя работать дома и как побороть лень, – читайте в проверенных советах о работе на дому.

Как заставить себе работать дома

Разговор с домашними. Объясните домашним, что вы работаете, пускай не мешают. Это — один из самых трудных пунктов для исполнения. Но такой подробный инструктаж родных нужен, если вы хотите работать дома.

Самодисциплина. За компьютером нужно работать, преодолейте привычки заниматься другими делами за ноутбуком. Попытайтесь стать более организованными и продуктивными. Используйте полезные техники, чтобы настроить свой мозг на то, что пришло время работать, например, отключите мессенджеры. Всеми силами настройтесь на работу, будьте для себя самым строгим начальником и не допускайте лишних послаблений.

Перерывы. Делайте перерывы. Можете даже вздремнуть для повышения производительности. Можно попробовать технику "кофе+сон". Сначала выпиваете кофе, а потом ложитесь спать ровно на 15 минут. Через 15 минут кофеин начнёт действовать на ваш организм, вы почувствуете себе отдохнувшим. Главное, не нужно лежать дольше 15 минут.

Рабочая одежда. Одежда влияет на мышление. Один из самых чудесных моментов в работе дома — это то, что вы можете сесть за компьютер в чем угодно. Но именно домашняя одежда очень сильно нас расслабляет, и мы не можем переключиться из "домашнего" состояния в "рабочее". Оденьте то, в чем вы обычно ходите в офис.

Сова или жаворонок. Нужно выбрать правильное время для работы. Если вы жаворонок – работайте утром, если сова – вечером или ночью. Не пытайтесь заставить себя работать в непривычное время: ничего не выйдет, организм будет сопротивляться, что в итоге может привести к стрессу и невыполненным заданиям.

Время для работы. Определите для себя количества времени, которое вы потратите на работу. Например, два часа утром и час после обеда и никаких отступлений. Со временем организм привыкнет к такому режиму.

Стоп соцсети. Определяем для себя время нахождения в соцсетях и оно не должно совпадать с вашим рабочим временем. Еще утром с чашкой кофе просматриваем почту, пишем комментарии и посты. Но потом не трогаем соцсети.

Как заставить себя работать дома

Фото: pexels.com

Ритуалы. Начинаем рабочий процесс с какого-нибудь определенного действия, например, любимой музыки. Можно включить радио и сделать кружку ароматного напитка.

Планирование. Планируйте свою работу. Пишите в блокнот или заметки на телефоне, что вы будете делать. Когда все расписано, то и работа спорится.

Легкое начало. Начинайте работу с более легких заданий. Так вы слегка разомнетесь, а пока вы будете делать первое задание, у вас появится вдохновение или настроение.

Удобное кресло. Изменить работу можно при помощи смены рабочего места, в смысле стола, а главное, – стула, на котором вы проводите максимум своего времени, особенно, если работа связана с компьютером. Хорошее кресло поможет не только более удобно работать, но и также отдыхать во время перерывов, когда можно будет откинуться в кресле и повернуться к окну с горячим кофе.

Источник: www.segodnya.ua

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