Как найти добросовестных строителей в Харькове

Даже в таком большом городе, как Харьков, не всегда получается быстро найти хороших строителей и мастеров по отделке. Тем более, что сейчас сезон этих работ в разгаре. Предлагать повышенную оплату и переманивать рабочих – не лучший метод. Во-первых, расценки на строительные работы в Харькове в 2019 году и так высокие, а во-вторых, грош цена тому мастеру, который бросит объект на полпути. Рациональным решением будет обратиться на специализированные сервисы заказа услуг, как Kabanchik.ua.

Бригады-однодневки, или рейтинговые исполнители

Заказчик вправе сам решать, стоит ли верить объявлениям вроде «Бригада строителей-профессионалов, быстро и качественно выполнит работы». К сожалению, проблематично проверить, как давно работает это коллектив, какие проекты выполнены и, главное, как оценивает их работу прежний клиент. Разумеется, по разговорам, внешнему виду снаряжения, качеству инструментов будет понятен уровень строительной бригады. Но такой выбор вслепую тянет за собой потерю времени. Всегда присутствует риск, что самореклама окажется неправдивой. И еще один фактор к размышлению: как часто строители, которых мы находим по объявлениям, приходят на объект с паспортом? По большому счету, не известно, кто это и как их по-настоящему зовут.

Другое дело – проверенные исполнители на сервисе заказа услуг. Здесь мы имеем дело с установленной личностью, рейтингом и реальными отзывами прежних заказчиков. На портале Kabanchik.ua есть правило: прежде чем профиль исполнителя будет отображен, человек должен пройти идентификацию с предъявлением паспорта. Исполнители на Kabanchik.ua, заинтересованы в положительных отзывах и высоких оценках, поэтому выполняют работы на совесть, будь то стройка, услуги сантехников в Харькове, курьерские услуги, уборка квартир, или тамада на свадьбе. На Кабанчике зарегистрированы не только частные лица, но и компании. Заказчик может делать выбор, исходя из масштабов проекта.

Как заказать строительные услуги на Кабанчике

Чтобы быстро найти надежных мастеров-строителей, нужно:

- Зайти на сайт, нажать на кнопку «Найти исполнителя».

- Затем создать задание, где указать, вид работ, цену, сроки выполнения, локацию, способ оплаты. Чем подробнее будет расписана суть проекта, тем больше шансов с первого раза найти подходящего работника.

- При безопасной сделке заказчик выбирает исполнителя самостоятельно из первых пяти откликнувшихся претендентов. Если выбрана оплата наличными, то система автоматически отправляет задание в работу первому из претендентов, если он имеет статус супер-исполнителя.

- До начала работ нужно обсудить все детали задания. Если исполнитель не подходит, его можно сменить.

- После завершения работы, рекомендуется закрыть задание и оставить отзыв мастеру. Обратная связь важна для сервиса, исполнителя и новых заказчиков.

Если заказчик создает задание впервые, ему нужно будет указать мобильный телефон и электронную почту. Эти контакты будут видны только выбранному исполнителю.

Для заказа услуг не обязательно находиться возле компьютера. Очень удобно пользоваться смартфоном, если предварительно установить предложение для заказчиков Kabanchik.ua - заказ услуг. С ним можно создавать задания еще быстрее, где бы не находился заказчик.

Kabanchik.ua –для исполнителей – это реальная работа в Харькове, а для заказчиков – удобный сервис поиска работников.

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