Как найти работу своей мечты

Вы находитесь в поиске хорошего места, причем вам нужна просто работа, а призвание, которое принесет вам удовлетворение, как в моральном, так и в денежном ракурсе.

Что ж, ваше желание похвально, хотя, быть может, кто-то скептически заметит: в наше время весьма трудно найти хорошую работу. Особенно для студентов без опыта работы.

Но это совсем не так! Найти удовлетворяющую вас работу можно всегда - главное следовать нескольким полезным советам, которые дали специалисты по подбору кадров, и не опускать руки в отчаянии. В самом начале нужно посетить сайт для создания резюме Jobitt. Работодатели придают этому документу большое значение.

Полезные советы по поиску работы

Полагайтесь на себя

Находясь в поиске, помните, что успех зависит только от вас. Не надейтесь, что в один прекрасный день к вам постучится работодатель с предложением стать директором фирмы. Этого не случится. Будьте готовы к трудностям, затратам времени, денег и душевных сил - это вполне нормально!

Тактика

Если вы в поисках уже более трех месяцев, а у вас ничего не выходит, вероятно, вы делаете что-то не так. Пересмотрите тактику своего поведения, проанализируйте свои неудачи.

Окружение

Пообщайтесь с теми, кто уже хорошо устроился. Узнайте, что они делали и говорили, как вели себя. И попробуйте просто скопировать их действия.

Правильная формулировка

Не называйте себя пренебрежительно "безработный"... Это не так! Вы просто ищете лучший вариант для себя, то есть работаете на будущее, на перспективу.

Радиус поиска

Не зацикливайтесь на местных организациях. Быть может, вас ждет удача в другом городе или даже другой стране? Для этого изучайте иностранные языки, исследуйте рынок труда в Европейском Союзе и США. Также не забывайте о фрилансе и удаленной работе.

Реальные сроки

Не ставьте себе цель устроиться за две недели, иначе вас постигнет разочарование. На поиск приличной работы может уйти гораздо больше.

Верьте в себя

Не сдавайтесь, если ничего не выходит. Не считайте себя ни на что не годной бездарностью, просто ваше время еще не пришло. Надейтесь на лучшее - и оно обязательно настанет!

Настойчивость

Проявляйте настойчивость: не просто отошлите резюме и ждите дома результата, а звоните сами, интересуйтесь, дошло ли резюме, прочел ли его работодатель, рассмотрел ли. В таких вопросах стесняться не стоит.

Избирательность

Не ищите работу по принципу "куда возьмут" - это неверный путь. Определитесь, какой именно должности вы хотите, и настойчиво идите к цели.

Вы обязательно найдете работу мечты!