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Как не платить аренду во время карантина: нотариус раскрыла все тонкости

Как не платить аренду во время карантина: нотариус раскрыла все тонкости

Если арендодатель не пошел на уступки, стоит идти в суд: нотариус о том, как не платить аренду на карантине.

Да, сейчас в основном жизнь приостановилась, но не у всех и не везде. Людям по-прежнему нужно платить за еду и жилье, а бизнесу хоть как-то выживать.

Как не платить аренду во время карантина? Самый часто задаваемый и наболевший сейчас вопрос. О нем говорят, его гуглят, о нем спрашивают у друзей и знакомых. А мы решили спросить напрямую у специалиста, который расскажет нам, насколько это возможно, правомерно и в каких случаях вы можете договориться со своим арендодателем.

Кристина Горняк — частный нотариус Киевского городского нотариального округа с 11-летним опытом работы. Ведет свой бизнес на протяжении более, чем 10 лет, заведует нотариальной конторой, а ее клиентская база состоит из банковских структур, известных бизнесменов и чиновников.

По словам нотариуса, многие арендодатели жилого фонда сейчас очень спустили стоимость аренды на 30-50%. Но есть и те, которые твердо стоят на своем. В большинстве случаев многое зависит от человеческого фактора.

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В случае с коммерческой недвижимостью для владельцев бизнеса все гораздо сложнее.

«Вот, например, недавно мои клиенты, так как они закрыли свои рестораны и кафе, писали письмо-заявление своим арендодателям с просьбой разрешить им не оплачивать сейчас аренду, получить арендные каникулы. Арендодатель не пошел им на уступки, поэтому, скорее всего, их путь – идти в суд».

С 17 марта 2020 года Парламентом приняты некоторые изменения в Законы, которые отнесли карантин к форс-мажорным обстоятельствам. Но это не поможет совсем не платить арендную плату за пользование недвижимостью. Но может минимизировать или совсем снять многие штрафы и пеню за несвоевременную оплату.

С чего же начать и как понять, что делать?

«Очень важно пересмотреть свои договора аренды, какие именно пункты у вас описывают форс-мажорное состояние, можете ли вы досрочно разорвать вашу аренду без штрафных санкций или же получить отсрочку в данной ситуации и так далее, — говорит нотариус. — Также стоит знать, что у вас (вашего бизнеса) есть право обратиться в Торгово-промышленную палату с заявлением для получения сертификата о форс-мажорных обстоятельствах. Это поможет вам не оплачивать пеню и штрафы за несвоевременную оплату, если вы докажете, что форс-мажор не дал вам вести свою деятельность полноценно. Постоянно пишите контрагенту о том, что не можете вести деятельность, прикладывайте доказательства и тд. Позже это очень поможет вам».

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Стоит отметить, что точного алгоритма, как не оплачивать аренду, не существует! Но с помощью вышеуказанных пунктов можно отсрочить ее оплату до конца карантина. Помимо этого может подействовать человеческий фактор, ведь в сложной ситуации необходимо поддерживать друг друга и, как минимум, снизить арендную ставку, либо дать арендные каникулы.

Советуем вам ознакомиться с перечнем нормативной базы, которая может вам минимизировать свои риски и убытки:

— ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання і поширення коронавірусної хвороби (СOVID-19), п.7.

— ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні» ст.14 (1)

— Постанова КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»

— Цивільний кодекс України. ст. 617

— Законодавчі документи органів місцевої влади.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: карантин

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