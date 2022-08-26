Как оформить спальню в стиле хай-тек

Бурное развитие технологий в конце 20-го века сильно повлияло на качество жизни каждого человека, что в итоге отразилось на архитектуре и дизайне интерьера. Креативный стиль, который зародился в конце XX века, завоевавший всеобщее признание, получил название хай-тек. Его отличительной чертой является использование передовых технологий и материалов.

Спальня является классическим примером для воплощения хай-тек. Так как, исходя из названия, комната предназначена для сна и отдыха, крайне важно исполнить ее в спокойном, лаконичном стиле.

Особенности стиля хай-тек: жалюзи день-ночь

Хай-тек подразумевает простор, ограниченную цветовую гамму и отсутствие излишеств. Цвета должны быть сдержанные — белый, черный, серый металлик, с небольшими яркими акцентами. Также этот стиль не приемлет натуральных материалов.

Как оформить окна

Идеально подходят большие прямоугольные рамы без громоздких штор. Для их оформления используются однотонные вертикальные или горизонтальные алюминиевые жалюзи день-ночь с автоматической регулировкой, хорошо сочетающиеся с хай-тек.

Продумываем освещение

Спальня должна быть ярко освещена. Обычно используют следующие приборы:

регуляторы мощности освещения;

точечные светильники;

светодиодные коробы, ленты, люстры и бра;

светильники, встроенные в пол, стены и мебель.

Как оформить пол и потолок

Потолок в стиле хай-тек может быть как одноуровневым, так и многоуровневым. Также могут быть конструкции геометрически правильных форм. Для отделки пола применяют керамогранит, ламинатную доску или наливное покрытие. Ковры только однотонные — без узоров.

Стены в стиле хай-тек

В основном строгие линии стен и мебели, либо обтекаемые формы. Используют передовые промышленные материалы:

металл;

стекло;

бетон;

пластик;

однотонные обои без рисунка;

декоративна штукатурка с естественной структурой.

Натуральные материалы, например дерево и камень, красят под металл или пластик.

Оформляем интерьер

Мебель должна быть строгих форм. Кровать, прикроватный столик или тумбочка обычно из дерева глухого, темного цвета. Обивка мебели и подушки имеют грубый покрой. Двери подходят деревянные или ламинированные без узоров. Возможны небольшие стеклянные вставки.

Количество декоративных элементов ограничено — ничего лишнего. В качестве декора часто используется освещение, хромированные поверхности, картины, фото или постеры. Из живописи прибегают к полотнам в стиле кубизма и урбанизма. Также хорошо дополнит обстановку современная техника — плазменные телевизоры, аудиосистемы, проекторы и прочее.

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