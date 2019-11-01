Как передать показания счетчика в "Харьковоблэнерго"

Бытовые потребители обязаны ежемесячно снимать фактические показания счетчика электрической энергии и предоставлять их в АО "Харьковоблэнерго". Данные за два рабочих дня до конца расчетного месяца и на третий рабочий день следующего месяца считаются данными на первое число календарного месяца.

Переданные показатели счетчика в любой другой день календарного месяца являются исходными для определения данных коммерческого учета на первое число календарного месяца.

В случае неполучения до начала четвертого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, показаний счетчика и при условии, что у счетчика нет дистанционной передачи данных, объем потребленной электроэнергии за месяц определяется расчетным путем по значению среднесуточного объема потребления.

Если по итогам следующего месяца потребитель предоставит показания счетчика электрической энергии, определение фактического объема распределения и потребления электрической энергии за месяц осуществляется с учетом предоставленных показаний.

Одним из самых удобных способов является передача показаний счетчика на сайте АО "Харьковоблэнерго". На главной странице сайта находится "баннер-ссылка" с надписью "Передача показаний средства учета", при нажатии которого нужно ввести двенадцатизначний лицевой счет абонента и показания средства учета.

Также удобно передавать данные, зарегистрировавшись в личном кабинете. В личном кабинете с левой стороны находится меню, содержащие необходимую информацию. Для ввода показаний счетчика в личном кабинете выбираем в меню вкладку "Личный счет", "Введение показаний счетчика". Вносим достоверную информацию в поля, нажимаем зеленую кнопку "Отправка показаний счетчика" для сохранения внесенной информации.

Новый сервис "sms-показ" обеспечивает отправку показаний в любое время суток. Для этого нужно: отправить SMS с номером лицевого счета и показаниями прибора учета на короткий номер: 4300. В сообщении указать два значения в формате "Личный счет" {пробел} "Показатель" (лицевой счет - это двенадцатизначний код абонента, показатель - это показатель прибора учета на дату отправки сообщения). Если допущена ошибка, система оповестит об этом.

В случае посещения сервисного центра по обслуживанию бытовых потребителей электрической энергии по адресу: ул. Плехановская, д. 126/2, г.Харьков, потребители могут оставить данные на терминале, который находится в помещении на первом этаже.

Можно также передавать показания приборов учета через Telegram-бот. Необходимо открыть приложение Telegram, в строке "Поиск" набрать латинскими символами KharkivOblEnergobot или @ Kooz2bot (без пробелов) и выбрать нужный канал. Откроется диалог, который следует активировать, нажав кнопку "Start". Для Вашего удобства бот предложит предоставить карту контакта. Он будет запоминать введенные номера счетов, чтобы не приходилось их вводить снова. Для предоставления карты контактов нажмите кнопку "Предоставить контакты". Для передачи показаний счетчика следует нажать кнопку "Передача показаний" и дальше руководствоваться подсказками бота.

Звонок в колл-центр АО "Харьковоблэнерго" - один из возможных способов передачи данных счетчика. Номера телефонов для передачи показаний средства учета: 15-04 (только Харьков), 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050-05-40-413 (Харьков и Харьковская область). Колл-центр работает круглосуточно. Если не будет связи с оператором, есть возможность передать показания через голосовое меню.

Источник: sq.com.ua

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