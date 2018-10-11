Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Под Харьковом в Дергачевском районе строят комплекс по переработке твердых бытовых отходов. 9 октября, на площадку, где идет строительство комплекса поступило новое оборудование для мусороперерабатывающего комплекса - сито для сортировки мусора.

Как сообщил заместитель директора по техническим вопросам генерального подрядчика Александр Панченко, в функции сита входит пофракционная сортировка мусора, при этом оборудование разделено на секторы - для крупных и мелких твердых бытовых отходов. Деталь привезена из Польши, ее длина - 17 м, вес - 23 т. Устанавливать сито планируют через полтора месяца, после завершения укладки фундамента производственной части комплекса.

Одновременно в Дергачах ведутся работы по обустройству нового полигона, который будет состоять из четырех площадок для сбора мусора, так называемых карт.

«На 1-й и 2-й картах полигона мы заканчиваем монтаж гидроизоляционной мембраны и линию сбора фильтратов. Вдоль первого участка уложен фильтратопровод и смонтированы колодцы. До конца года мы планируем полностью завершить строительство двух карт, обустроить контрольно-пропускной пункт и завершить укладку фундамента для здания отдела сортировки», - отметил Александр Панченко.

По его словам, после завершения строительства площадок полигона и ввода их в эксплуатацию действующий полигон в Дергачах будет закрыт. Общая площадь новой площадки для сбора мусора составит 15 га. Вводить в эксплуатацию новый полигон планируют также частями: сначала первые две карты – это приблизительно 7 га, потом – оставшиеся две. Кроме того, на старом полигоне, который уже закрыт, ведется обустройство установок для сбора газа и его переработки в электроэнергию.

«Сейчас здесь монтируются трубопроводы, в течение двух недель будут подключены газовые скважины, и мы начнем экспериментальный сбор газа. Впоследствии топливо будет использоваться в промышленных нуждах. Всего на старом полигоне мы планируем установить 17 скважин», - сообщил Александр Панченко.

Согласно проекту, мусороперерабатывающий комплекс будет включать в себя новый современный полигон, установку для сбора и переработки газа и производственную часть – здание линии сортировки общей площадью 4 тыс. кв м.

«Это то, чего не имеют другие полигоны в Украине. Здесь будут созданы складские помещения для складирования вторичного сырья, также будет сформирована въездная группа - это контрольно-пропускной пункт, весовая, мойка колес и гаражи, то есть вся инфраструктура, необходимая для полноценной работы комплекса», - подчеркнул заместитель директора.

Напомним, проект строительства комплекса по переработке ТБО с системой сбора полигонного газа и производства электроэнергии в Дергачевском районе инвестирует Мировой банк. Полностью завершить все работы планируется до конца 2019 года.

Источник: elektrovesti.net

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