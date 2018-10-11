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Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Под Харьковом в Дергачевском районе строят комплекс по переработке твердых бытовых отходов. 9 октября, на площадку, где идет строительство комплекса поступило новое оборудование для мусороперерабатывающего комплекса - сито для сортировки мусора.

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Как сообщил заместитель директора по техническим вопросам генерального подрядчика Александр Панченко, в функции сита входит пофракционная сортировка мусора, при этом оборудование разделено на секторы - для крупных и мелких твердых бытовых отходов. Деталь привезена из Польши, ее длина - 17 м, вес - 23 т. Устанавливать сито планируют через полтора месяца, после завершения укладки фундамента производственной части комплекса.

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Одновременно в Дергачах ведутся работы по обустройству нового полигона, который будет состоять из четырех площадок для сбора мусора, так называемых карт.

«На 1-й и 2-й картах полигона мы заканчиваем монтаж гидроизоляционной мембраны и линию сбора фильтратов. Вдоль первого участка уложен фильтратопровод и смонтированы колодцы. До конца года мы планируем полностью завершить строительство двух карт, обустроить контрольно-пропускной пункт и завершить укладку фундамента для здания отдела сортировки», - отметил Александр Панченко.

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

По его словам, после завершения строительства площадок полигона и ввода их в эксплуатацию действующий полигон в Дергачах будет закрыт. Общая площадь новой площадки для сбора мусора составит 15 га. Вводить в эксплуатацию новый полигон планируют также частями: сначала первые две карты – это приблизительно 7 га, потом – оставшиеся две. Кроме того, на старом полигоне, который уже закрыт, ведется обустройство установок для сбора газа и его переработки в электроэнергию.

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

«Сейчас здесь монтируются трубопроводы, в течение двух недель будут подключены газовые скважины, и мы начнем экспериментальный сбор газа. Впоследствии топливо будет использоваться в промышленных нуждах. Всего на старом полигоне мы планируем установить 17 скважин», - сообщил Александр Панченко.

Согласно проекту, мусороперерабатывающий комплекс будет включать в себя новый современный полигон, установку для сбора и переработки газа и производственную часть – здание линии сортировки общей площадью 4 тыс. кв м.

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

«Это то, чего не имеют другие полигоны в Украине. Здесь будут созданы складские помещения для складирования вторичного сырья, также будет сформирована въездная группа - это контрольно-пропускной пункт, весовая, мойка колес и гаражи, то есть вся инфраструктура, необходимая для полноценной работы комплекса», - подчеркнул заместитель директора.

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Напомним, проект строительства комплекса по переработке ТБО с системой сбора полигонного газа и производства электроэнергии в Дергачевском районе инвестирует Мировой банк. Полностью завершить все работы планируется до конца 2019 года.

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Как под Харьковом идет строительство мусороперерабатывающего завода (ФОТО)

Источник: elektrovesti.net

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Темы: харьков

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