Как получить микрокредит без отказа?

Столкнувшись с материальными трудностями в самый неожиданный момент, остро встает вопрос Где взять кредит? Кроме того, многих людей тревожит можно ли взять кредит, имея плохую кредитную историю или не имея официального места работы.

В ситуации, когда возникает срочная потребность в дополнительных средствах, правильным решением будет оформить займ онлайн. Во всемирной паутине есть масса компаний, которые помогают быстро получить кредит онлайн. У заемщиков всегда есть возможность круглосуточно оформить заявку на кредит онлайн без отказа срочно в компании Nominal. Такого рода компании оказывают помощь в подборе МФО, предлагая самые выгодные варианты от многочисленных микрофинансовых организаций в Украине.

Рейтинг лучших МФО страны

С ростом спроса на микрокредиты увеличилось количество компаний, предоставляющих услуги такого рода. Самыми топовыми из них являются:

- MoneyVeo;

- CCLoan;

- CreditPlus;

- ЄГроші;

- MyCredit;

- Ваша Готівочка;

- KF.UA;

- AlexCredit;

- БыстроЗайм;

- КачайГроші.

Потребность в привлечении клиентов заставляет МФО предлагать заемщикам максимально удобные условия и сроки кредитования, устраивать акции и дарить подарки.

Процесс получения займа на кредитную карту

Чтобы не гадать, дадут ли кредит, и сколько времени уйдет на оформление документов, заемщику стоит открыть вкладку выбранного им МФО и внести необходимые данные для регистрации личного кабинета пользователя и оформления заявки. МФО предлагают предоставить им информацию о:

- прописке;

- недвижимости и форме ее собственности;

- месячном заработке;

- социальном положении;

- контактных данных.

Кроме того, некоторые компании просят указать контакты друзей или родных заемщика, которые могут подтвердить указанную им информацию.

Последним этапом заполнения заявки выступает привязка кредитной карты к личному кабинету заемщика. На нее в случае одобрения заявки поступят средства. Регистрация карты предусматривает списание с нее небольшой суммы денег (до 1 грн.), которая после завершения регистрации будет возвращена заемщику.

Заявки на получение кредита обрабатываются автоматически. Одобренные системой заявки передаются сотрудникам компании, которые связываются с заемщиками в телефонном режиме. После согласования всех деталей, заемщик получает электронный договор на e-mail.

Подписание договора заключается во вводе СМС-кода, который приравнивается к электронной подписи. Уже через несколько минут после успешного подписания документов средства переводятся на карту заемщика.