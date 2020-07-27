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Как получить микрокредит без отказа?

Столкнувшись с материальными трудностями в самый неожиданный момент, остро встает вопрос Где взять кредит? Кроме того, многих людей тревожит можно ли взять кредит, имея плохую кредитную историю или не имея официального места работы.

Как получить микрокредит без отказа?

В ситуации, когда возникает срочная потребность в дополнительных средствах, правильным решением будет оформить займ онлайн. Во всемирной паутине есть масса компаний, которые помогают быстро получить кредит онлайн. У заемщиков всегда есть возможность круглосуточно оформить заявку на кредит онлайн без отказа срочно в компании Nominal. Такого рода компании оказывают помощь в подборе МФО, предлагая самые выгодные варианты от многочисленных микрофинансовых организаций в Украине.

Рейтинг лучших МФО страны

С ростом спроса на микрокредиты увеличилось количество компаний, предоставляющих услуги такого рода. Самыми топовыми из них являются:

  • - MoneyVeo;
  • - CCLoan;
  • - CreditPlus;
  • - ЄГроші;
  • - MyCredit;
  • - Ваша Готівочка;
  • - KF.UA;
  • - AlexCredit;
  • - БыстроЗайм;
  • - КачайГроші.

Потребность в привлечении клиентов заставляет МФО предлагать заемщикам максимально удобные условия и сроки кредитования, устраивать акции и дарить подарки.

Процесс получения займа на кредитную карту

Чтобы не гадать, дадут ли кредит, и сколько времени уйдет на оформление документов, заемщику стоит открыть вкладку выбранного им МФО и внести необходимые данные для регистрации личного кабинета пользователя и оформления заявки. МФО предлагают предоставить им информацию о:

  • - прописке;
  • - недвижимости и форме ее собственности;
  • - месячном заработке;
  • - социальном положении;
  • - контактных данных.

Кроме того, некоторые компании просят указать контакты друзей или родных заемщика, которые могут подтвердить указанную им информацию.

Последним этапом заполнения заявки выступает привязка кредитной карты к личному кабинету заемщика. На нее в случае одобрения заявки поступят средства. Регистрация карты предусматривает списание с нее небольшой суммы денег (до 1 грн.), которая после завершения регистрации будет возвращена заемщику.

Заявки на получение кредита обрабатываются автоматически. Одобренные системой заявки передаются сотрудникам компании, которые связываются с заемщиками в телефонном режиме. После согласования всех деталей, заемщик получает электронный договор на e-mail.

Подписание договора заключается во вводе СМС-кода, который приравнивается к электронной подписи. Уже через несколько минут после успешного подписания документов средства переводятся на карту заемщика.

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