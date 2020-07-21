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Сегодня 18:09
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Как повлияла погода на посевы подсолнечника и стоит ли ждать в этом году рекорд?

Сейчас будет формироваться корзина.С цветением формируется корзина. Средняя корзинка получается в районе 20 см, а при таких условиях она может быть 25 

Умеренное тепло и дожди - такая погода как нельзя лучше повлияла на состояние зерновых и масличных культур, говорят фермеры. Эти подсолнухи-гиганты выросли в полях Великобурлукского района. Их высота - почти два метра.

Игорь Филимонов, директор ПОСП "Бурлуцкое"

Подсолнушек в стадии цветения. Это уже не активное цветение, начало формирования корзинки. Сейчас период, когда закладывается урожай, который в этом году будем собирать. Характерное в этом году - как правило листья заканчиваются от  корзинки в 20 см, а в этом году под самую корзиночку листики 

Всего в хозяйстве засеяно две тысячи гектаров подсолнечника, рассказывает Игорь Филимонов. Семена - "Тунка". В прошлом году аграрии собрали 28 центнеров с гектара, в снежную зиму цифра достигала почти 40-ка. Нынешние прогнозы по урожаю положительные - помогла погода и удобрения.

Игорь Филимонов, директор ПОСП "Бурлуцкое"

Эта культура, которая - собственно говоря - составляющая бюджета в любом хозяйстве. Потому что он всегда востребован и рентабельность культур выше всего. Подсолнечник, потом пшеничка. В этом году видим, урожай замечательный 

В новом сезоне, по оценкам экспертов, в Украине действительно ожидается рекордный урожай подсолнечника. Так, валовый сбор семян в Украине может составить 16 миллионов тонн. Убирать его аграрии планируют в середине августа.

Агентство Телевидения Новости

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