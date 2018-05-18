Как повысить свою продуктивность: полезные советы фрилансерам

Работать на фрилансе – значит лежать дома на диване в удобной одежде и изредка что-то клацать в ноутбуке. Так думают многие, кто слышит про работу на удаленной основе и что абсолютно не является правдой.

Более того, в некоторых моментах это еще и даже более ответственно, чем ходить пять раз в неделю в офис.

Работа фрилансером – это каторжный труд, недюжинное терпение, высокая организованность и нацеленность на результат. Именно поэтому добиться успеха, будучи фрилансером, под силу не каждому.

Вашему вниманию полезные советы, как повысить свою продуктивность и стать по-настоящему успешным фрилансером

1. Следовать четкому плану

Если вы работаете "на себя", вы не имеете права заболеть или устроить себе выходной в любой выбранный вами день. Ну как нет? Теоретически можно и полениться, и в творческий отпуск отправиться, только больничные и отпускные вам никто оплачивать не будет, а любое отклонение от плана грозит существенным падением уровня дохода. Составляйте четкий план работы: сколько часов в день необходимо работать, какой объем работы следует выполнять. Четкий план не дает расслабиться и всегда приводит к видимым результатам.

2. Обмениваться опытом с коллегами

Для того чтобы постоянно оставаться "в теме" и повысить свою продуктивность в работе, необходимо время от времени обмениваться опытом с коллегами – общаться на форумах фрилансеров, заглядывать на биржи, посещать курсы по повышению квалификации. Не стоит жалеть времени на эти, казалось бы, ненужные вещи. Обмен опытом и получение новых знаний – это вклад в будущее, в ваш же профессиональный успех.

3. Избавиться от отвлекающих от работы факторов

Близкие люди удаленных работников нередко воспринимают работу вне офиса как такой себе пассивный источник заработка, при котором сам работник может вольно распоряжаться своим временем и без проблем отвлекаться на пустые разговоры и дела по дому. Если у вас в окружении имеются такие люди, постарайтесь дать им понять, что с такого-то по такое-то время вас беспокоить нельзя. Кроме этого, в рабочее время не разрешайте себе заглядывать в социальные сети и отвлекаться на телефонные разговоры, не касающиеся работы.

4. Делайте себе премии

Да-да, вам не показалось! Именно премии и небольшие вознаграждения за хорошо проделанную работу позволяют фрилансеру понять, что старается он не зря. Если у вас есть любимое занятие или определенные предпочтения в еде, которые приносят вам невероятное наслаждение, обещайте себе в конце проделанной работы побаловать себя чем-то любимым и желанным. Это отличный стимул для достижения высоких результатов в работе.

5. Усложняйте себе задачи

Если на протяжении всей жизни вы будете работать в определенном ритме и режиме, то, скорее всего, так и останетесь на определенном уровне. Но если вы хотите, чтобы ваш доход систематически повышался, необходимо время от времени усложнять задачи и, как говорится, выжимать из себя максимум усилий. Главное не делать резких скачков вперед в работе, иначе можно быстро выбиться из сил, что только хуже повлияет на вашу продуктивность.

6. Делегируйте обязанности

Если вы фрилансер со стажем и у вас накопилось много работы, выполнить которую в определенный срок вы физически не можете, ищите себе подчиненных. Иногда лучше немного потратиться и делегировать несложные обязанности ответственному работнику, тем временем занявшись более серьезной работой. Так вы не будете растрачивать свои силы по мелочам и успеете выполнить большой объем работы в четко отведенный срок.

7. Не забывайте об отдыхе

Каким бы манящим ни казался вам результат намеченной работы, обязательно выделяйте в своем рабочем графике время на отдых. Причем речь сейчас идет не только о семичасовом сне, но и об обеденном перерыве, который по закону должен быть у каждого работника, независимо от того, дома он работает или в офисе. Только здоровый и полный сил человек способен выполнить большой объем работы и добиться своевременного выполнения поставленных целей.

Источник: www.segodnya.ua

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