Как правильно организовать швейный уголок

Мечта любой рукодельницы и мастера — правильно обустроенный швейный уголок. Наличие специального рабочего пространства существенно облегчает процесс, так как не нужно при каждой необходимости постоянно носить машину с места на место, а все необходимые аксессуары и инструменты будут под рукой. Кроме того, от постоянных перетаскиваний техника может поломаться, особенно если она компьютерная.

Что должно быть в швейном уголке и о каких моментах следует подумать заранее? Полезная информация на этот счет представлена в этой статье.

Обязательные элементы швейного уголка

- Столы. Любая бытовая швейная машинка должна иметь свое место, то есть, находиться на столе. Современные модели могут быть разных размеров и функционала, что учитывается одновременно с выбором стола. Полноценные технические характеристики следует изучить в профильном магазине, где планируете покупку техники, например, на https://janome.in.ua есть вся информация по каждой модели. Заранее предусмотрите расположение стола, рядом должны быть розетки. Кроме того, важна высокая прочность мебели, углы столешницы следует выбирать закругленными, чтобы исключить порчу изделий. Если возможно, предусмотрите наличие отдельного стола для раскроя будущих изделий.

- Полки, шкафы. Для начинающих будет достаточно нескольких настенных полок. Они откроют легкий доступ ко всем принадлежностям и инструментам, используемым в работе.

- Мусорное ведерко. На самом деле это приспособление — одно из самых нужных вещей в рабочем пространстве. Мусор обязательно скапливается во время обработки ткани, а иногда появляются сломанные иглы, булавки, которым не место на рабочем столе.

- Коврик под швейную машину. При нахождении на твердой поверхности во время работы, швейная машина вибрирует, стучит. Коврик позволит смягчить удары и избежать преждевременного износа техники.

- Зеркало. Если мастер специализируется на пошиве одежды, то зеркало обязательно должно быть поблизости от рабочего места, желательно большое, в полный рост.

- Место для глажки. Ускорить процесс шитья помогут гладильная доска и утюг, которые лучше расположить поблизости от рабочего стола со швейной машинкой. Гораздо удобнее видеть результат пошива, если готовую вещь тщательно выгладить.

- Пылесос. После работы в зоне рабочего пространства появляется очень много мелкого мусора, который легко убрать с помощью пылесоса, хотя бы ручного типа.

Дополнительные приспособления рабочего места для шитья дома

Перед тем как организовать швейный уголок, многие начинающие мастера изучают тематическую информацию в различных журналах, например, на http://www.biserknitting.com/ или других подобных. Почти в каждом источнике говорится о других дополнениях пространства, которые помогут существенно облегчить процесс работы, отметим и мы некоторые из них:

- Манекен. Если вы планируете работать со сложными драпировками на платьях и костюмах, манекен точно понадобится. Некоторые профессиональные швеи используют это изделие для рекламы, чтобы наглядно демонстрировать одежду.

- Отпариватель. Собираетесь шить из шелка или других капризных материалов? Они тяжело поддаются глажке, поэтому отпариватель существенно сэкономит время.

- Оверлок. Если вы пока планируете шить для себя и своей семьи, то оверлок может и не пригодиться. Края материала можно обрабатывать с помощью зигзага, который имеется в каждой современной машине. С другой стороны, ни одно профессиональное ателье не обходится без специального оверлока.

- Портновские колодки. Это специальные изделия, предназначенные для тепловой обработки изделий — незаменимая вещь для любой профессиональной швеи.

Почему нужно оборудовать швейный уголок в квартире

Любые курсы кроя и шитья, в том числе онлайн-уроки, как на https://profstudy.com.ua/ или других похожих сайтах, начинают обучение с того, что обозначают необходимость иметь отдельное место для работы. Почему?

- Безопасность. Если у вас в квартире есть животные и дети, наличие четко ограниченного пространства для швейной работы позволит мастеру обезопасить окружающих от падающих булавок, игл. Даже взрослому человеку будет больно, если он случайно наступит на какой-то предмет, а ребенок может из любопытства потянуть их в рот!

- Сохранность оборудования. Ваша швейная машина будет стабильно работать при своевременном уходе и отсутствии переносов с места на место.

Если в вашем распоряжении полноценно оборудованный швейный уголок в квартире, работа пойдет быстрее, так как все нужные инструменты будут находиться под рукой. Долгие поиски занимают много времени и отнимают всякое желание творить. А какая радость — иметь собственное место для шитья, где она может не только творить шедевры, но и развиваться в швейном мастерстве.

Новости портала «Весь Харьков»