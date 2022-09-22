Как правильно выбрать утюг

Чтобы не переживать, что утюг прожжет ткань или не разгладит ее, следует тщательно выбирать модель. Практичный прибор должен отличаться функциональностью и удобством. Поэтому при выборе утюга следует обращать внимание на его размер, материал подошвы и дополнительные опции.

Виды утюгов

Утюг бывает следующих видов:

Классическая и всем привычная модель — это проводной утюг, работающий как с переменной или постоянной подачей пара, так и в режиме «сухой» глажки. Существуют и модели, которые поддерживают только второй вариант.

Дорожные утюги — это компактные модели, которые можно взять с собой в путешествие. Такие модели чаще всего складные, почти всегда имеют парообразователь.

Беспроводные утюги. У таких устройств отсутствует провод, то есть они нагреваются станцией, которая подключена к сети. Но несмотря на то, что утюг не привязан к розетке, подошва сохраняет тепло максимум 90 секунд. При долгой глажке придется возвращать устройство на станцию слишком часто. Для таких случаев можно превратить беспроводной утюг в проводной с помощью шнура.

Какие бывают материалы подошв?

От материала подошвы зависит легкость скольжения утюга по ткани и качество глажки.

Металлокерамическая подошва — это отличительная черта более дорогих моделей. Она быстро нагревается и долго сохраняет тепло, легко скользит по поверхности, не сминает ее.

Подошва из нержавеющей стали тоже долго остается теплой, но нагревается медленнее. Такой утюг стоит дешевле, но почти не уступает металлокерамическому. За сталью легко ухаживать, она устойчива к царапинам и долговечна.

Алюминиевая подошва — самый бюджетный вариант. Она остывает также быстро, как нагревается, на ней быстро появляются «заусеницы», которые портят деликатные ткани.

Тефлоновая подошва тоже отличается бюджетной ценой. Она легко скользит по поверхности, но ее легко повредить даже маленькой металлической деталью.

Мощность и температурные режимы утюгов

Мощность влияет на скорость нагрева утюга и пара. Во многих приборах для дома она не превышает 2500 Вт. Чтобы разогреть утюг, предназначенный для «сухой» глажки, достаточно 1500 Вт.

Для беспроводных устройств следует выбирать мощность больше 2200 Вт, так как они должны сохранять температуру как можно дольше.

Практичнее покупать утюги с широким выбором температурных режимов. С ними можно не переживать за сохранность ткани.

Для чего нужны функции разбрызгивания и пара?

Функция разбрызгивания пригодится, если понадобится локально увлажнить и погладить ткань без помощи пара. Функция подачи пара поможет не тратить много времени на глажку.

Какие бывают дополнительные функции?

Некоторые утюги могут самостоятельно выключаться, если не используются какое-то время. Как правило, это 30 секунд в горизонтальном положении и 10 минут в вертикальном.

Также существует функция защиты от накипи. Утюг самостоятельно очищает воду и не позволяет осадку накапливаться в модуле устройства.

Итог

К выбору утюга стоит подходить ответственно, особенно если планируется часто его использоваться. Удачно выбранная модель превратит глажку в приятное занятие, которое не будет вызывать трудности.