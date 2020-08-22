Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 91

Как предпринимателям списать задолженность по уплате ЕСВ – разъяснение налоговой

Как предпринимателям списать задолженность по уплате ЕСВ – разъяснение налоговой

До 1 сентября 2020 года частные предприниматели, которые не занимаются предпринимательской деятельность, но числятся в Едином государственном реестре, могут подать заявление о списании задолженности по уплате Единого социального взноса.

Как объяснили в налоговой службе Харьковской областной, с 3 июля 2020 года в Украине действуют изменения в пункт 9 (прим.15) раздела VIII Закона Украины № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Все физические лица – предприниматели с января 2017 года обязаны ежемесячно выплачивать Единый социальный взнос за себя и своих сотрудников не менее 22% от минимальной заработной платы. Данные формируются автоматически и если предприниматель не завершил процесс ликвидации ФЛП, то оно числится как действующие и долг по ЕСВ продолжает расти.

Благодаря вступившим в силу изменениям, всем ФЛП предоставлена возможность с 3 июня 2020 года в течение 90 дней списать задолженность и прекратить предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность. 31 августа – последний день подачи таких заявлений.

Условия списания задолженности по ЕСВ:

отсутствие у плательщиков единого взноса полученного дохода (прибыли) от их деятельности в период с 1 января 2017 до 3 июня 2020;

представление госрегистратору документа о прекращении предпринимательской деятельности. Для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность – это заявления о снятии с учета в качестве плательщика единого взноса;

представление в орган ГНС отчетности в соответствии с требованиями части второй статьи 6 Закона № 2464 за период с 1 января 2017 до 3 июня 2020 при условии, если она не была подана раньше.

После подачи заявления налоговая проводит проверку и, если с документами все в порядке, списывает задолженность по ЕСВ.

В случае возникновения задолженности по 3 июня 2020 суммы задолженности по единому взносу не списывается.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За втручання прокуратури у власність держави повернуто земельну ділянку вартістю майже 18,5 млн грн
Сегодня 08:27    74
По провулку Банному на чотири дні заборонено рух транспорту
Сегодня 07:54    84
В Харькове пропала девушка, у которой есть проблемы с памятью (ФОТО)
Сегодня 07:23    249
На Харківщині СБУ викрила розкрадання зерна з державного резерву на 2,5 мільйона гривень
Сегодня 07:02    90
Рабство под Харьковом: новые подробности
Сегодня 06:31    279
Коронавирус в Харькове: статистика на 22 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:10    250
Більше тисячі харків’ян виявили бажання служити за контрактом у ЗСУ (ВІДЕО)
21.08.2020 08:49    135
Вторую реанимацию в инфекционке откроют в октябре
21.08.2020 08:21    152
Прокуратура вимагає визнати недійсними результати аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами, вартість яких оцінюється у понад 8 млрд грн
21.08.2020 07:54    124
Харьковского прокурора будут судить за взятку в 3500 долларов (ФОТО)
21.08.2020 07:36    204
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 