Как предпринимателям списать задолженность по уплате ЕСВ – разъяснение налоговой

До 1 сентября 2020 года частные предприниматели, которые не занимаются предпринимательской деятельность, но числятся в Едином государственном реестре, могут подать заявление о списании задолженности по уплате Единого социального взноса.

Как объяснили в налоговой службе Харьковской областной, с 3 июля 2020 года в Украине действуют изменения в пункт 9 (прим.15) раздела VIII Закона Украины № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Все физические лица – предприниматели с января 2017 года обязаны ежемесячно выплачивать Единый социальный взнос за себя и своих сотрудников не менее 22% от минимальной заработной платы. Данные формируются автоматически и если предприниматель не завершил процесс ликвидации ФЛП, то оно числится как действующие и долг по ЕСВ продолжает расти.

Благодаря вступившим в силу изменениям, всем ФЛП предоставлена возможность с 3 июня 2020 года в течение 90 дней списать задолженность и прекратить предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность. 31 августа – последний день подачи таких заявлений.

Условия списания задолженности по ЕСВ:

отсутствие у плательщиков единого взноса полученного дохода (прибыли) от их деятельности в период с 1 января 2017 до 3 июня 2020;

представление госрегистратору документа о прекращении предпринимательской деятельности. Для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность – это заявления о снятии с учета в качестве плательщика единого взноса;

представление в орган ГНС отчетности в соответствии с требованиями части второй статьи 6 Закона № 2464 за период с 1 января 2017 до 3 июня 2020 при условии, если она не была подана раньше.

После подачи заявления налоговая проводит проверку и, если с документами все в порядке, списывает задолженность по ЕСВ.

В случае возникновения задолженности по 3 июня 2020 суммы задолженности по единому взносу не списывается.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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