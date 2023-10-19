Как риелтору увеличить доход: советы для профессионального роста
Один из важнейших плюсов работы в агентстве недвижимости – это отсутствие финансового «потолка». В отличие от других специальностей, когда заработная плата установлена изначально и является фиксированной величиной, доход зависит исключительно от количества успешных сделок, а также способности найти то, что заинтересует потенциальных клиентов. Грамотный подход к организации рабочих процессов, как и внедрение новых принципов работы, позволит существенно увеличить ежемесячный заработок.
Рациональное распределение времени
Одна из главных проблем, актуальных для представителей этой профессии – необходимость постоянно жить в режиме многозадачности. Но можно легко автоматизировать рутинные задачи, внедрив CRM для риэлторов, которая объединяет в себе целый спектр полезных функций:
- быстрое размещение объявлений на нескольких рекламных площадках;
- автоматизация повторяющихся действий;
- мониторинг эффективности рабочих процессов.
За счет этого удается успевать больше, тратя меньше времени. Это помогает значительно повысить продуктивность, а соответственно и доходы.
Образование и профессиональное развитие
Для эффективного взаимодействия с клиентами специалист должен разбираться в различных вопросах. Чем лучше риэлтор разбирается в недвижимости, тенденциях рынка, законах и нюансах оформления сделок, тем больше доверия он заслуживает.
Важно инвестировать в свое обучение, находить время на вебинары и профессиональные мероприятия, а также активно исследовать новые методы работы.
Расширенный пакет услуг
Считается, что задача риелтора сводится исключительно к паре показов и получении крупной суммы денег. Это заблуждение и вызывает нежелание большинства арендаторов и покупателей обращаться к специалистам: самостоятельный поиск жилья будет гораздо дешевле.
Но на практике, клиенты действительно нуждаются в помощи на этапе поисков дома или квартиры и заинтересованы в получении следующих услуг:
- грамотное составление официального договора для заключения сделки;
- проверка выбранного объекта по государственным реестрам;
- проведение торгов для получения лучшей цены.
Каждый запрос нуждается в тщательном анализе: нужно выявить истинную потребность, услышать скрытые, а не только озвученные желания. Это поможет найти компромисс между характеристиками жилья и его стоимостью, значительно сократив время на подбор нужного варианта. А благодаря дополнительным услугам удастся окончательно завоевать расположение клиентов – и закрыть сделку.