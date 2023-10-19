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Как риелтору увеличить доход: советы для профессионального роста

Один из важнейших плюсов работы в агентстве недвижимости – это отсутствие финансового «потолка». В отличие от других специальностей, когда заработная плата установлена изначально и является фиксированной величиной, доход зависит исключительно от количества успешных сделок, а также способности найти то, что заинтересует потенциальных клиентов. Грамотный подход к организации рабочих процессов, как и внедрение новых принципов работы, позволит существенно увеличить ежемесячный заработок.

Рациональное распределение времени

Одна из главных проблем, актуальных для представителей этой профессии – необходимость постоянно жить в режиме многозадачности. Но можно легко автоматизировать рутинные задачи, внедрив CRM для риэлторов, которая объединяет в себе целый спектр полезных функций:

  • быстрое размещение объявлений на нескольких рекламных площадках;
  • автоматизация повторяющихся действий;
  • мониторинг эффективности рабочих процессов.

За счет этого удается успевать больше, тратя меньше времени. Это помогает значительно повысить продуктивность, а соответственно и доходы.

Образование и профессиональное развитие

Для эффективного взаимодействия с клиентами специалист должен разбираться в различных вопросах. Чем лучше риэлтор разбирается в недвижимости, тенденциях рынка, законах и нюансах оформления сделок, тем больше доверия он заслуживает.

Важно инвестировать в свое обучение, находить время на вебинары и профессиональные мероприятия, а также активно исследовать новые методы работы.

Расширенный пакет услуг

Считается, что задача риелтора сводится исключительно к паре показов и получении крупной суммы денег. Это заблуждение и вызывает нежелание большинства арендаторов и покупателей обращаться к специалистам: самостоятельный поиск жилья будет гораздо дешевле.

Но на практике, клиенты действительно нуждаются в помощи на этапе поисков дома или квартиры и заинтересованы в получении следующих услуг:

  • грамотное составление официального договора для заключения сделки;
  • проверка выбранного объекта по государственным реестрам;
  • проведение торгов для получения лучшей цены.

Каждый запрос нуждается в тщательном анализе: нужно выявить истинную потребность, услышать скрытые, а не только озвученные желания. Это поможет найти компромисс между характеристиками жилья и его стоимостью, значительно сократив время на подбор нужного варианта. А благодаря дополнительным услугам удастся окончательно завоевать расположение клиентов – и закрыть сделку.

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