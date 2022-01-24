Как сделать безопасный обмен криптовалюты в Харькове

Вопрос безопасности стоит очень остро, когда речь идет о криптовалюте. Учитывая, что цифровые деньги с каждым годом становятся все популярнее, неудивительно, что держателям монет нужно быть начеку − количество мошенников растет день ото дня.

Так, согласно результатам исследования аналитической компании Chainalysis, в 2021 году урон от преступлений, связанных с криптовалютой, составил $14 млрд, что 79% больше, чем в 2020 году. Именно поэтому нужно быть предельно осторожным, выбирая, где сделать обмен криптовалюты в Харькове или другом городе Украины.

Выбираем безопасный обменник

При выборе обменного пункта криптовалюты необходимо учитывать множество факторов, которые косвенно или прямо указывают на безопасность обменника:

1. Продолжительность присутствия обменного пункта на криптовалютном рынке. Считается, что лучше отдавать предпочтение сервисам, которые работают минимум год.

2. Отзывы реальных пользователей о качестве услуг сервиса. В поисках, где купить криптовалюту в Харькове, не забудьте поискать отзывы об обменнике, причем не на его сайте, а на специализированных веб-ресурсах, посвященных криптовалюте.

3. Присутствие обменника в обзорах и рейтингах. Профильные платформы регулярно публикуют обзоры на лучшие обменные пункты, а также обновляют рейтинги сервисов с наилучшими условиями сотрудничества.

Также некоторые пользователи уверены: прежде чем выполнять крупные сделки, лучше обменять небольшую сумму, чтобы убедиться в безопасности обменного пункта.

Критерии выбора обменного пункта

Убедившись, что выбранному обменнику можно доверять, следует изучить условия сотрудничества, которые он предлагает.

Во-первых, убедитесь, что сервис предлагает приемлемый объем для покупки или продажи криптовалюты в Харькове. Стоит отметить, что некоторые обменники, как, например, 100btc, готовы пойти навстречу клиенту и подготовить для него нужный резерв в индивидуальном порядке. Для этого необходимо связаться с консультантами, уточнить, о какой сумме идет речь, и согласовать детали.

Во-вторых, изучите количество предлагаемых валютных пар и платежных инструментов. Как показывает практика держателей криптовалюты, чем больше направлений обмена, тем лучше. К тому же для многих пользователей возможность выбора криптовалюты и платежных систем − один из ключевых критериев оценки пункта обмена криптовалюты в Харькове.

В-третьих, разберитесь, как происходит обмен: какая комиссия взимается за проведение операций? необходима ли регистрация для выполнения обмена? как быстро закрываются сделки? в каком режиме проводятся сделки? и пр. Чем больше вы узнаете об условиях сотрудничества, тем быстрее поймете, подходит ли вам выбранный сервис.

В-четвертых, узнайте, предлагает ли обменник партнерскую программу, систему скидок для постоянных клиентов и пр. Таким образом вы сможете получить еще больше преимуществ от сотрудничества с выбранной платформой.

Преимущества продажи и покупки криптовалюты в обменнике

Криптообменник можно назвать самым простым и безопасным решением для тех, кто хочет продать или купить криптовалюту в Харькове. Так, вам достаточно зайти на сайт сервиса, выбрать валютную пару, создать и оплатить заявку. Зачастую весь процесс занимает до 20-30 минут.

При этом вы получаете возможность выводить не только деньги на банковскую карту (причем с более низкой комиссией, чем на бирже), но и получить наличные за криптовалюту − эта услуга также предоставляется в большинстве крупных обменных пунктах Украины.