Как скрестить солнечные панели и ветряк для снабжения энергией многоэтажек придумали в Германии

Поднимитесь на крышу 12-этажного жилого дома в Берлине — и вы увидите покрытое панелями солнечных батарей устройство WindRail. Ветер дует сквозь модуль треугольного сечения, приводя в движение роторы турбины.

Конструкторы и инженеры долго пытались создать эффективный городской ветрогенератор. Ведь, в конце концов, города, с одной стороны, потребляют 75 процентов всей производимой энергии, а с другой — на них же приходится 60 процентов выбросов углекислого газа.

Однако на домах в больших городах, как правило, мало места для стандартных систем по выработке возобновляемой энергии. «Центральная часть крыши уже занята под многие другие инженерные сооружения», — рассказывает 39-летний шведский экономист и инженер, разработавший WindRail, Свен Колер. Именно поэтому Свен расположил свое детище на краю крыши.

Берлинский генератор, пилотный проект основанной Колером компании Anerdgy, в ветреную погоду может производить не меньше 1000 киловатт-часов в год. Этого достаточно, чтобы 500 раз запустить стиральную машину. Электричество, вырабатываемое ветрогенератором на крыше, обеспечивает работу лифтов, освещение и вентиляцию в доме.

Воздушный поток, собирающийся на верхнем углу фасада здания, ускоряется за счет разности давления внутри специального канала – патентованной разработки WindRail®. Таким образом, расположенная внутри канала турбина получает возможность увеличить потенциал использования энергии ветра.

Над ветряными модулями WindRail распложены солнечные панели, которые охлаждаются воздухом, протекающим внутри канала, что повышает их эффективность.

Модульная констртрукция системы позволяет получать гибкие элементы дизайна, которые могут быть использованы архитекторами для удовлетворения конкретных потребностей проекта. Их окраска, освещение и дополнительные возможности могут быть реализованы с учетом требований стиля здания.

Однако в городах условия для таких генераторов не идеальны: скорость ветра обычно ниже, чем в сельской местности, а его направление сложнее предугадать. «Разная форма зданий тоже влияет на силу ветра», — говорит Колер. Чтобы WindRail работал эффективно, его нужно установить на высоте не менее 8 метров. Чем выше здание, тем быстрее скорость ветра — и тем больше энергии получают люди, живущие в доме.

Источник: ecotechnica.com.ua

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