Как стать эффективным менеджером проекта

Как руководитель проекта вы хотите, чтобы ваша команда (не говоря уже о вашем проекте) была успешной. В результате вы чувствуете необходимость внимательно следить за каждым аспектом.

Ваша роль диктует, что вам нужно убедиться, что все идет гладко и что проект (включая сроки и бюджет) идет по плану.

Однако еще одна ключевая обязанность вашей должности – поддерживать мотивацию вашей команды и ее вовлеченность в свою работу. Для этого вам нужно найти способ обеспечить продвижение проекта вперед, не превращаясь в типичного микроменеджера.

Микроменеджмент разрушает вовлеченность, эффективность работы и моральный дух.

Микроменеджмент не только снижает продуктивность и мировоззрение членов вашей команды, но и замедляет вас.

В конце концов работа менеджера проекта – следить за общей картиной и следить за тем, чтобы кусочки головоломки встали на свои места. Но это будет довольно сложно сделать, если вы слишком заняты мелочами повседневных задач – вы знаете, вещи, которые вы можете доверить своей команде, чтобы они справились сами. Итак, как стать project manager более успешным?

Как можно убедиться, что все идет по плану, не нависая над членами команды и не зацикливаясь на всевозможных пирогах?

Вот несколько полезных советов.

1. Составьте подробный план

Чтобы избежать микроменеджмента, вам нужно начать с основы доверия. Если вы можете быть уверены, что ваша проектная группа знает, над чем им следует работать и когда они должны выполнить эти задачи, будет намного легче сопротивляться постоянным проверкам и дыханию.

Это означает, что первый шаг – убедиться, что у вас есть надежный план, в котором подробно описаны ваши сроки, ваши цели и любая другая важная информация, которая должна быть у членов вашей команды.

Помните, вам решать, что нужно сделать и к какому сроку. Но оставьте немного гибкости для членов команды, чтобы они могли определять, как они хотели бы выполнять задачи.

2. Используйте сильные стороны команды

Итак, как установить такое доверие? Что же, это станет намного проще, если вы будете уверены, что у вас есть нужные люди, выполняющие правильные задачи.

Как менеджеру проекта важно, чтобы вы знали сильные стороны отдельных членов вашей команды, а также любые ограничения, которые у них есть, чтобы они чувствовали себя вправе проявлять инициативу, придумывать решения и владеть работой – вместо того, чтобы требовать постоянного заверения.

Вы можете много узнать о сильных и слабых сторонах членов своей команды, просто наблюдая и слушая, как они участвуют в проектах и взаимодействуют друг с другом.

Однако, если вы действительно хотите погрузиться в происходящее, вы также можете поговорить один на один, чтобы проникнуть в их головы.

Спросите их, в чем, по их мнению, они преуспевают.

Где они застревают?

Какие задачи или проекты их действительно волнуют?

Знание этого поможет вам убедиться, что у вас есть нужные люди, выполняющие нужные обязанности. И когда вы знаете, что можете доверять своей команде, которая справится со своей работой с энтузиазмом и профессионализмом, вы, естественно, почувствуете меньшее давление, чтобы постоянно проверять.

3. Используйте вопросы

Даже со всеми необходимыми частями все равно будет время, когда вам нужно будет проверить, как идут дела. И когда вы это сделаете, вы бы предпочли не казаться излишне агрессивным и напористым.

Задавать вопросы – отличный способ вовлечь членов вашей команды и дать понять, что вы не пытаетесь диктовать им, как они будут выполнять работу.

Как это выглядит на практике? Что же, вместо того чтобы начинать разговор с чего-то вроде этого:

«Вам нужно завершить эту часть проекта к концу дня».

Вы можете спросить нечто подобное:

«Как вы думаете, у вас все будет готово к сегодняшнему сроку? Вам что-нибудь нужно от меня, чтобы двигаться вперед?».

Это гораздо более совместный подход, который демонстрирует, что вы находитесь в углу своей команды.

Да, иногда вам нужно будет иметь более твердую руку и прояснить ожидания. Но чаще всего вовлечение членов команды в обсуждение, а не проповедь им, будет иметь гораздо более положительное влияние.

4. Установите коммуникационные ожидания

Эффективное общение имеет решающее значение для руководителя проекта. Это означает, что вы не хотите просто давать команде все, что ей нужно, а затем оставаться в стороне от цикла, пока проект не будет завершен.

Однако переход на противоположную сторону этого спектра и частое заглядывание для импровизированных чатов и проверок начнут раздражать членов команды – и в конце концов их замедлит.

Вместо этого лучше с самого начала установить коммуникационные ожидания с командой.

Будет ли у вас еженедельная групповая беседа, где каждый сможет быть в курсе прогресса, достижений и проблем?

Будете ли вы регулярно беседовать с участниками один на один?

Каковы именно эти ожидания, будет зависеть от объема проекта. Но важно, чтобы все узнали, чего они могут ожидать в плане дальнейшего развития коммуникации.

Таким образом, вопрос о прогрессе является ожидаемым и преднамеренным, а не привычкой к микроменеджменту, от которой невозможно избавиться.

5. Спрашивайте отзывы

Вот отрезвляющая статистика: 80% людей считают, что они лучше лидеры, чем они есть на самом деле. Итак, вы можете подумать, что относитесь к своей команде определенным образом, и у них может быть совершенно другой опыт.

80% людей считают, что они лучшие лидеры, чем они есть на самом деле.

По этой причине для вас важно получить отзывы от членов команды о подходе к управлению.

Беседы один на один – это не только отличная возможность для вас конструктивно критиковать их, но и для них, чтобы они сделали то же самое для вас.

Есть ли область, в которой, по их мнению, вы могли бы добиться большего?

Есть ли что-то, что продолжает проваливаться сквозь трещины?

Ясно попросите членов вашей команды поделиться своими идеями и отзывами, и вы сможете внести любые необходимые корректировки и изменения, чтобы управлять ими таким образом, чтобы они могли и лучше всего поддерживали их.