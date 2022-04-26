Как выбрать и купить качественный комбикорм в Харькове?

Комбикорм является полнорационным и самым простым кормовым решением для скота и птицы. В его составе присутствуют все необходимые микроэлементы и вещества, которые могут потребоваться животному. Витамины, антиоксиданты и минералы быстро усваиваются, поскольку производители такого корма учитывают физиологическое состояние, возраст и прочие особенности организма.

Купить комбикорм от производителя — значит получить высококачественный продукт с оптимизированной рецептурой, который раскроет генетический потенциал животного. Корм, соответствующий международным стандартам и нормам, позволяет достигнуть необходимого уровня продуктивности, исключить проявление стресса и укрепить иммунитет. Чтобы животное всегда было здоровым, достаточно насыпать порции корма в кормушки и следить за тем, чтобы всегда была чистая питьевая вода.

В чем опасность дешевого комбикорма?

При выборе комбикорма в Харькове продукт необходимо оценивать по ряду важных параметров — количеству белка, килокалориям, содержанию сырого протеина и т. д. От покупки суррогатного комбикорма необходимо отказаться. Это низкокачественный продукт, при изготовлении которого производитель сознательно пренебрегает стандартами и нормами. В таких случаях технологи обычно составляют более дешевые рецепты так, что корм наберет нужные параметры, но за счет не зерна, а отрубей. В итоге продукт усваивается хуже, что может негативно отразиться на плановых показателях продуктивности.

Самый точный способ проверки — исследование продукта в сертифицированной лаборатории. При выборе поставщика комбикорма в Харькове необходимо проанализировать работу производителя и его репутацию на рынке. Если есть возможность посетить производство — еще лучше. Изучите отзывы потребителей о выбранном продукте.

Почему харьковские фермеры все чаще выбирают Ава Маркет:

Высокое качество продукта. При разработке рецептов производитель не использует антибиотики, гормоны и различные стимуляторы роста. Благодаря использованию качественных и полнорационных кормов, на выходе фермер получает вкусную и натуральную продукцию.

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Гранулированный комбикорм лучше усваивается и легко пережевывается. Качественный продукт стимулирует аппетит и не раздражает слизистую. Мучнистые корма сложнее пережевывать, особенно, если вы содержите жвачных животных. Пыль будет забивать клюв и может затруднять дыхание.

В любом случае, при выборе гранулированного комбикорма фермер может быть уверен, что птицы и животные не будут перебирать и съедят все, что им дадут. Расход такого корма существенно ниже, чем мучнистого. Гранулы удобнее перевозить и хранить, а сыпучий корм быстрее расслаивается при транспортировке. При гранулировании продукт поддается термальной обработке, что позволяет уничтожить вредные микроорганизмы, включая сальмонеллу.