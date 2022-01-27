Как выбрать кредитную организацию

При выборе финансового учреждения нужно учитывать многое. Вы можете быть удивлены тем выбором, который у вас есть. Ответьте на эти девять вопросов — это вернет деньги в ваш кошелек.

Запросите и просмотрите последний годовой отчет финансовых учреждений, которые вы рассматриваете. Поговорите с их представителями, если у вас есть конкретные вопросы по этому поводу. Если возможно, посетите ежегодное собрание финансового учреждения, чтобы узнать, как управляются финансы и каковы их краткосрочные и долгосрочные планы. Выберите учреждение, которому вы можете доверять и которое заботится об интересах своих клиентов.

Будут ли удовлетворены ваши потребности?

Четко определите, чего вы хотите от финансового учреждения, и запишите это. Личный контакт лицом к лицу? Низкие сборы? Конкурентоспособные кредиты? Бесплатный электронный банкинг? Финансовые консультации? Вам следует исследовать финансовые учреждения, предлагающие те функции, которые наиболее важны для вас. Сравните сборы, ставки, сервис и мелкий шрифт. Спросите себя, почему вы должны выбрать один из всех остальных.

Хотите полный сервис?

Полное обслуживание означает больше, чем просто предложение основного текущего или сберегательного счета. При выборе узнайте о других предлагаемых преимуществах, которые могут быть для вас определяющими факторами — нотариальные услуги, выходные дни, образовательные стипендии, проезд через банкоматы, мобильный веб-банкинг, инвестиционные и страховые услуги, сейфовые ячейки, банковские текстовые сообщения, вебинары, общественные благотворительные программы — и это лишь некоторые из них.

Вы читаете мелкий шрифт?

Остерегайтесь рекламы, которая предлагает вам такие продукты, как «бесплатная проверка» или «бесплатный онлайн-банкинг», когда мелким шрифтом объясняется, что это бесплатно только в течение ограниченного времени или при определенных условиях. Эти тизеры часто предназначены для того, чтобы вы попали в дверь, где после открытия счета учреждение может ввести другие сборы и ограничения. Помните: всегда читайте и понимайте мелкий шрифт.

Как вы хотите, чтобы к вам относились?

Поскольку ваши деньги находятся в финансовом учреждении, с вами должны обращаться дружелюбные и заботливые профессионалы. Для некоторых большие банки могут быть слишком большими и безличными. Для других личные отношения с кредитным союзом — это то, чего они хотят. Суть в том, что вы должны чувствовать себя хорошо, а не расстраиваться, занимаясь бизнесом.

Что скажут ваша семья и коллеги?

Получение хорошего направления в финансовое учреждение является ценным, но только в том случае, если вы и человек, направивший вас, цените одно и то же. Прося совета у других, будьте конкретны. Это дружелюбное обслуживание, которое они любят от своего кредитного союза? Это скорость обслуживания, которую они ценят в своем банке? Выбери их мозги и реши, что подходит тебе. Вы можете взять кредит на карту онлайн используя услуги различных МФО.

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