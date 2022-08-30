Как выбрать ноутбук для работы в ИТ?

Наличие функциональных инструментов важно в любой профессии, и если вы разработчик, вам нужно уделять немного больше внимания тому, что вы используете.

Быть программистом — непростая задача. Вы должны сосредоточиться на каждой возможной детали, на каждой строке кода, и еще хуже, когда вы получаете ошибку в своей программе. Таким образом, ноутбуки играют важную роль в качестве работы.

Что может быть хуже, если у вас нет удобного рабочего места или функционального ноутбука. Технические характеристики и возможности ноутбука оказывают большое влияние на разработчика, то есть:

Клавиатура и мышь должны быть удобны

Слабый процессор может привести к зависанию программ и браузера

Недостаток оперативной памяти не даст возможность установить некоторые программы

Дешевый экран также повлияет негативно на качество работы

В данной статье мы рассмотрим каждую из этих характеристик и узнаем, как выбрать лучший ноутбук для программирования.

Оперативная память

Достаточное количество ОЗУ помогает запускать несколько программ одновременно. Для разработчиков это это особенно актуально.

Объем оперативной памяти зависит от установленных программ. Для новичков не принципиально, чтобы ее было много, так как они будут запускать в своей системе небольшие программы и компиляторы, поэтому 8 ГБ ОЗУ для этого будет достаточно.

Но если мы перейдем к разработчику среднего уровня, который запускает несколько программ, таких как эмуляторы, виртуальные машины и IDE, для запуска тяжелой программы, у него должно быть не менее 16 ГБ ОЗУ.

Требования к разработчикам игр становятся еще выше, поскольку они создают и запускают тяжелые программы, а также игровые среды, игровые уровни и многое другое, для чего требуется не менее 32 ГБ ОЗУ.

Процессор

Процессор — это мозг системы. Данный компонент предоставляет инструкции для всей материнской платы, а также мощность, необходимую для работы в соответствии с предписаниями.

Требования к ЦП также зависят от типа разработчика. Веб-разработчик, которому не нужно использовать множество программ, кроме редактора кода и компилятора, может использовать процессор Intel i3, который довольно прост и доступен.

Для тех, кто работает со сложными компиляторами и разрабатывает сложные программы, рекомендуется покупать i5 или i7, так как им нужно перемещаться из окна в окно и получать более эффективную работу процессора.

Что касается разработчиков игр, то здесь они выходят на новый уровень, поскольку им приходится чаще перемещать окна и одновременно тестировать свою графику и игры.

Переключение между несколькими окнами и выполнение нескольких программ может быть немного сложным для вашего процессора, если вы не используете процессор i7 или i11.

Клавиатура

Программист — это профессия, где вам действительно нужно жить бесконечными часами набора текста. Клавиатура также выпускается в различных вариантах для программистов. Если говорить более конкретно, то существует клавиатура для программистов, которая называется эргономичной клавиатурой. В основном она создана для программистов и имеет множество различных вариаций. Именно поэтому многие хакеры также предпочитают такие клавиатуры.

Однако некоторые программисты предпочитают клавиатуру на ноутбуке, поскольку она дает идеальный удобный упор для ладоней, с цифровым замком или без него, к которому пользователь может легко привыкнуть.

Но как только вы привыкнете к ней, вам будет трудно переключиться на другую клавиатуру, поэтому лучше привыкнуть к простой клавиатуре, которая дает вам не только удобство, но и скорость.

Экран

Работая программистом, вы проводите больше половины дня перед экраном ноутбука. Поэтому важно приобрести лучший экран, который не будет сильно нагружать ваши глаза.

Лучший размер экрана составляет около 15-17 дюймов, но вы можете использовать 13 или 14, если ищете что-то меньшее.

Дисплей 4k важен для разработчика, поскольку он должен проверять мельчайшие детали графики, но если вы думаете о небольшом бюджетном варианте, то Full HD вполне подойдет.