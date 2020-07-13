Как выживает харьковский малый бизнес в условиях карантина и без помощи городских властей?

Это небольшое кафе в центре города очень хорошо известно харьковчанам. Но весной, как и всем, им пришлось закрыть двери - карантин. Сохранить команду и не потерпеть крах им удалось лишь благодаря быстрой реорганизации работы.

Михаил Милентьев, администратор ресторана:

Во время карантина мы работали только на вынос с собой, мы не могли приглашать клиентов. У нас в телеграмм-канале есть свой сайт, мы получали заказ, его приготавливали и отдавали. Но сейчас люди потихоньку начинают возвращаться, сейчас набираем обороты.

О прибыли говорить рано, говорит Михаил, хотя бы выйти в ноль. Помогает то, что заходят новые клиенты из тех, что приехали погулять в парк, потому что многие из постоянных посетителей в кафе перестали заходить. И вопрос не в изменении кулинарных предпочтений. Многие офисы вокруг опустели - аренда оказалась неподъемной для бизнеса. По данным облстата, треть харьковчан занята или была занята в малом бизнесе. И далеко не всем представителям этой сферы удалось пережить карантин, говорят в ассоциации частных работодателей. Более ли менее хорошо чувствуют себя аграрарии, поставщики сельских магазинов и местные фермеры - в них прибыль из-за отсутствия возможности у людей поехать на большие базары, даже выросли. В ущербе остались только те, кто выращивал парниковую огородину - ее не смогли вывезти для оптовых покупателей.

Возвращаются к работе парикмахерские, барбершопы и кафе, особенно те, где есть летние площадки. Сложнее тем, кто связан с непродовольственными товарами, одеждой - как изготовлением, так и продажей.

Александр Чумак, глава ассоциации работодателей:

Минимальный выход из кризиса займет в лучшем случае три месяца, но в среднем это будет от 6 месяцев до года, потому что, потеряв много постоянных клиентов, бизнес должен потратить много денег, чтобы этих клиентов вернуть. Поэтому все будут оптимизировать и дополнительно расходы на рекламу, они проблематичны.

При этом, в Харькове предпринимателям власть приготовила еще один сюрприз - на февральской сессии горсовета увеличили ставку по аренде земли, из-за чего некоторые арендодатели не просто не снизили цену аренды недвижимости, а, наоборот, подняли ее. Как и не была снижена ставка для ФЛП первой и второй группы, о чем просили сами предприниматели.

Анатолий Родзинский, юрист:

Естественно, что большое количество харьковского бизнеса просто не выжило, потому что невозможно платить аренду и что-то продать. Это все мелкий и средний бизнес, соль харьковской земли, но городской совет и мэр, вместо того, чтобы вернуть им часть денег, уплаченных из городского бюджета, тратит эти деньги на ремонты скверов и зоопарка.

Что касается государственной поддержки, то весенние налоговые каникулы для упрощенцев лишь немного им помогли, как и выплаты центра занятости. Но этого мало, поэтому представители бизнеса вместе с нардепами подготовили законопроект, о продлении каникул на июнь. Надеются, что он будет принят до 20 июля, в последний день уплаты налога.

Агентство Телевидения Новости