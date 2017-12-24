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Как вырос экспорт IT-услуг в Украине

Как вырос экспорт IT-услуг в Украине

Отрасль ИТ-услуг постепенно восстанавливает темпы роста после 2014 года

За девять месяцев текущего года украинский экспорт IT-услуг вырос на 17,5% и составил $1,97 млрд. Об этом сообщает ИТ- комитет Европейской Бизнес Ассоциации.

Доля экспорта отрасли в общем экспорте услуг Украины составила 25%. По данным ассоциации, за последние десять лет экспортный потенциал индустрии вырос почти в 6 раз.

В ассоциации прирост экспорта в IT объясняют несколькими факторами. В первую очередь — сохранением налоговой модели индустрии. Кроме того, на рост отрасли положительно повлияло увеличение штата специалистов в компаниях (+27%) и рост заказов из-за рубежа. Основными заказчиками компьютерных и информационных услуг в IT-компаниях Украины традиционно являются США и страны Европейского Союза. Среди клиентов украинских офисов ИТ-компаний выделяют всемирно известные бренды и компании из списка Global Fortune 500 такие, как Citi, L'Oreal, Versace, Mastercard, TUI Group, Sephora, Pony Express, Lacoste , Crocs и многие другие.

Как отметил глава IT-компании EPAM Юрий Антонюк, индустрию может ждать в ближайшие 2-4 года удвоение объемов, если такие темпы прироста сохранятся. Так, по его мнению, в следующем году отрасль может вырасти на 20%.

Источник: delo.ua

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