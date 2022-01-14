Как взять кредит и не переплачивать лишнего? Выбираем оптимальный кредитный продукт на рынке Харькова

В Харькове на сегодняшний день основную часть кредитов выдают банковские учреждения, а количество предлагаемых кредитных продуктов достигает нескольких десятков. Но стоит отметить, что за последние годы доля частных кредиторов в данном секторе прогрессивно увеличивается. Среди них – МФО и небанковские финучреждения с залоговым типом кредитования.

Как потенциальному заемщику разобраться в условиях множества кредитных предложений, чтобы не переплачивать лишние проценты, и не тратить средства на ненужные услуги? Мы сравним основные виды кредитов:

Потребительский кредит в банке;

Целевой кредит (ипотека, кредит на авто);

Рассрочка под 0%;

Микрозайм в МФО;

Кредит под залог недвижимости в частной фин. компании.

Варианты кредитования в Харькове – плюсы и минусы

Потребительский кредит – самый распространенный вид займа в Украине, его можно взять в банке как наличными, так и на карту. Первый вариант менее выгодный, так как ставка по нему обычно выше. Что касается второго варианта, то, как правило, безналичный займ обычно строго целевой, то есть банковское учреждение контролирует направление средств, за счет чего снижает риски для себя и может предложить меньшую ставку. Среди минусов банковского кредитования выделим большое количество бюрократии, завышенные требования к заемщику и наличие дополнительных платежей, таких как: страховка, комиссия за оформление и прочее.

Ипотечный кредит и кредит на авто – это долгосрочные кредиты с самой низкой номинальной ставкой. В первом случае гарантией платежеспособности выступает приобретаемое жилье (кредит под залог недвижимости), во втором – автомобиль. При покупке квартиры или авто на первичном рынке ставка ниже, на вторичном – выше. Чтобы оформить такой кредит клиент банка должен строго проходить по критериям регламента банка, а также регулярно оплачивать страховые взносы.

Рассрочка – небольшой целевой кредит. Рассрочка выдается исключительно на покупку определенного товара безналичным расчетом и не позволяет заемщику использовать деньги на другие цели. Процентная ставка в большинстве случаев очень низкая, но при этом стоимость товара завышена на 15-25%.

Микрозайм в МФО – срочный вариант кредитования. Выдается наличными или на карту. Среди плюсов – очень быстрое одобрение, низкие требования к клиенту, минимум документов. Но есть и недостатки – «варварские» проценты (до 700% годовых), различные комиссии и большая пеня за просрочку платежа.

Кредит под залог недвижимости в Харькове – набирающий популярность вид кредитования в частном финансовом секторе. Плюсы залогового кредита: быстрое оформление, большая сумма, низкая процентная ставка, отсутствие регулярных расходов на обслуживание. Главное условие такой сделки – обязательное наличие недвижимости в личной собственности заемщика.

Кредит под залог недвижимости в Харькове – выгодное решение финансовых проблем

Если Вам нужна большая сумма наличными, но Вы не хотите переплачивать за бесполезные услуги банка, огромные проценты в МФО, то кредит под залог недвижимости в Харькове от частной финансовой компании – это идеальное решение.

Такой кредит могут получить владельцы квартир, домов, коммерческих помещений и земельных участков.

Оформить займ наличными на любые цели под залог недвижимости можно в «Банкнота», которая является лидером рынка залогового кредитования в Харькове и многих других украинских городах (Киеве, Днепре, Одессе, Львове и прочих). Компания выдает до 15 000 000 грн всего под 1,5% в месяц и может гарантировать честное сотрудничество каждому клиенту.

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