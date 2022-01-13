Как взять срочный кредит на карту онлайн

Бывают ситуации, когда срочно требуются деньги, а до зарплаты еще далеко. В таких случаях онлайн-кредит – единственное спасение.

Но, чтобы повысить шанс одобрения заявки, предварительно стоит получше понять особенности оформления кредита через интернет и причинами, приводящими к отказу в выдаче средств. Разберемся, как взять кредит без отказа онлайн на карту.

Инструкция по оформлению онлайн-займа

По информации ZaimOdobren, чтобы получить кредит через интернет, потребуется сделать следующее:

Выбрать кредитную организацию . При поиске наиболее подходящей компании стоит ориентироваться в первую очередь на предлагаемые условия и отзывы других пользователей.

. При поиске наиболее подходящей компании стоит ориентироваться в первую очередь на предлагаемые условия и отзывы других пользователей. Оформить заявку на получение кредита . Определившись с будущим кредитором и кредитным продуктом, наиболее соответствующим заявленным требованиям, можно переходить к заполнению заявки. В онлайн форме нужно указать личные данные, сумму кредита и способ получения денег. Если средства должны прийти на электронный кошелек или банковскую карту, придется предоставить номер личного счета.

. Определившись с будущим кредитором и кредитным продуктом, наиболее соответствующим заявленным требованиям, можно переходить к заполнению заявки. В онлайн форме нужно указать личные данные, сумму кредита и способ получения денег. Если средства должны прийти на электронный кошелек или банковскую карту, придется предоставить номер личного счета. Подтвердить свои намерения . Способ подтверждения зависит от конкретной компании. Одни требуют пересылки кода, отправленного на номер клиента, другие – непосредственное общение с менеджером МФО по телефону. Причем подтверждая неизменность своего решения, клиент соглашается на все выдвинутые кредитором условия сотрудничества и публичную оферту.

. Способ подтверждения зависит от конкретной компании. Одни требуют пересылки кода, отправленного на номер клиента, другие – непосредственное общение с менеджером МФО по телефону. Причем подтверждая неизменность своего решения, клиент соглашается на все выдвинутые кредитором условия сотрудничества и публичную оферту. Получить деньги. В случае одобрения заявки в личном кабинете на официальном сайте МФО можно будет ознакомиться с графиком платежей и уровнем процентной ставки. Что же касается самого кредита, то на банковскую карту средства поступят моментально или в течение 5-20 минут после положительного решения организации.

Из-за чего могут отказать в выдаче кредита

Как отмечает финансовый эксперт Станислав Волков, около 90% обращений за онлайн-займом заканчиваются предоставлением желаемого кредита. В остальных случаях кредитор отказывает в сотрудничестве.

Такое решение может быть связано со следующим:

У клиента уже есть невыплаченный кредит. Не все кредитные организации готовы рисковать, предоставляя должникам деньги взаймы. Но если он является постоянным клиентом текущей компании, то для него могут сделать исключение, если только прежний кредит брался в другой организации.

Неточные данные. При заполнении требуемой информации стоит быть предельно внимательным. При этом указывать надо только достоверные данные, поскольку займодатели тщательно проверяют своих клиентов и не потерпят обмана.

Плохая кредитная история. Речь идет о крупных просрочках. Но и это является показателем не для все кредиторов, поэтому шанс получить займ велик даже при проблемах с кредитной историей.

Задолженности по квартплате. Организация может провести и такую проверку в попытке определить финансовую добросовестность заявителя. И проблемы с оплатой ЖКХ уже послужат более существенным сигналом для кредитной компании.

Итог

Прежде чем взять онлайн-кредит лучше взвесить все положительные и отрицательные стороны такого решения, и уже исходя из сделанных выводов оформлять займ через интернет. При этом важно предварительно ознакомиться с опытом сотрудничества пользователей с выбранным кредитором, чтобы не попасться в руки мошенников.