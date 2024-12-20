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Сегодня 10:36
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Как ускорить работу Google Chrome: простые советы

Google Chrome — один из самых популярных браузеров в мире, его аудитория насчитывает миллионы пользователей. Но со временем работа приложения может значительно замедляться.

Причин множество: от большого количества объявлений на отдельных сайтах до устаревших расширений или скопившегося кэша. Ранее медиа Vector рассказывало о том, как заблокировать рекламу в Хроме, а мы предлагаем вам познакомиться со способами вернуть браузеру былую скорость.

Как ускорить работу Google Chrome: простые советы

5 правил, которые помогут ускорить интернет-браузер

Если вы заметили, что Google Chrome стал работать медленнее обычного, попробуйте воспользоваться одним из следующих советов:

  • закройте лишние вкладки — каждая из них потребляет оперативную память, поэтому для организации открытых страниц лучше использовать функцию «Закрепить вкладки» или скачать специальные расширения;
  • очистите кеш и историю — со временем файлы накапливаются, занимая место на диске, поэтому нужно не забывать удалять их в меню «Настройки» во вкладке «Конфиденциальность и безопасность»;
  • удалите ненужные расширения — некоторые из них могут потреблять много ресурсов, поэтому время от времени просматривайте список установленных плагинов и отключайте/удаляйте те, которыми не пользуетесь;
  • обновите браузер — в каждой новой версии разработчики исправляют ошибки, влияющие на производительность;
  • сбросьте настройки, если проблема сохраняется — это поможет удалить потенциально проблемные изменения.

Если ни один из вариантов не помог, попробуйте полностью удалить браузер с устройства и установить его заново. Такой вариант позволит справиться со скрытыми ошибками.

Как обеспечить безопасную работу Chrome?

Помимо скорости, важно также позаботиться о безопасности ваших данных в интернете. Chrome имеет встроенную функцию безопасного просмотра, которая предупреждает о посещении потенциально опасных сайтов. Она включается в разделе «Конфиденциальность и безопасность» во вкладке «Настройки».

Для дополнительной защиты можно использовать антивирусные расширения. При этом не забывайте об обновлениях: устаревшие версии могут быть уязвимы к новым угрозам.

Не забудьте и о настройке блокировки рекламы, которая может содержать вредоносные программы или ссылки на фишинговые сайты. Кроме того, удаляйте временные файлы (кэш, cookies), чтобы снизить риск кражи данных.

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