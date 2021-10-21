Как заказывать товары с Амазон: детальная инструкция

Amazon – это крупнейший в мире онлайн-гипермаркет. На нем можно приобрести все что угодно: одежду, обувь, электронику, бытовую технику, посуду, товары для дома, книжки, игрушки, фильмы и различные аксессуары. Цены здесь ниже, чем в других магазинах, за счет огромного оборота и максимальной автоматизации процесса торговли и отправки посылок. Также Амазон крайне внимательно относится к своим клиентам, поэтому вопросы в 95% случаев решаются в их пользу.

При пользовании Amazon у украинцев есть одна проблема. Сервис не отправляет товары в нашу страну напрямую. Он работает в США и некоторых европейских странах, ограничиваясь сбытом на внутренних рынках. Но эту неприятность можно обойти при помощи мейл-форвардинговой компании. Давайте разберемся, как действует доставка Amazon Украина, как правильно совершать заказы и экономить, покупая брендовые вещи.

Зачем нужен mail-forwarding

Мейл-форвардинговая компания оказывает комплекс услуг по доставке товаров от продавца до покупателя. Но не стоит путать ее с обычной почтой. Дело в том, что форвардинговая компания имеет собственный склад в той стране, откуда осуществляется доставка. Поэтому покупатель делает заказ не на себя, а на ее адрес. Затем она получает посылку и переправляет ее в Украину.

Благодаря этому удается покупать товары в любых магазинах. Вам не надо искать те, которые осуществляют доставку в Украину, не нужно пользоваться ненадежной и дорогой американской почтой, заниматься растаможкой и пр. Вы просто делаете заказ и получаете свою посылку через несколько дней. Все работает максимально быстро, просто и надежно.

Сколько это стоит

Рассмотрим цены на услугу форвардинга от компании EasyXpress, которая является одним из лидеров отрасли:

Доставка авиапочтой обойдется в 8,95 доллара за килограмм. Вы платите за фактический вес посылки, минимальная тарификация – 300 грамм. При этом посылка будет идти к вам 4-9 рабочих дней. Доставка морем обойдется в 4,99 доллара за килограмм. Минимальный расчетный вес при этом – 3.5 килограмма (17.5 доллара), сроки – от 28 до 35 рабочих дней.

Как видите, цены вполне приемлемы. Обычно морем заказывают тяжелые грузы: запчасти, технику, автомобили и пр. Все остальное можно возить на самолете – это быстро и недорого. Для сравнения доставка килограмма службой DHL или американской почтой может обойтись вам в 60-100 долларов.

Как покупать

Все, что вам нужно сделать – зарегистрироваться на сайте EasyXpress. После этого вы получите бесплатный адрес на складе в штате Делавэр. Далее вы заходите на сайт Амазона и выбираете подходящие для вас вещи. Вы можете указать адрес в профиле Amazon или просто скопировать его при совершении покупки. Далее оплачивайте товар картой и ждите. Обратите внимание: деньги могут списаться не сразу, а через несколько часов.

Далее Амазон высылает вам посылку и трек-номер. Его надо ввести на сайте EasyXpress и зарегистрировать посылку, чтобы она не потерялась. Вы получите возможность управлять ей, выбирать способ доставки и пр. Она поступит на склад, а затем будет переправлена в Украину выбранным вами способом. Забрать ее можно в офисе в Киеве или на Новой почте.