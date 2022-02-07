Какие бухгалтерские услуги предоставляет «ПАРАГРАФ»

Всем, кто ищет возможности для профессионального сопровождения собственного бизнеса, предлагаем бухгалтерские и правовые услуги в полном объеме. Вы всегда можете обратиться за советом и помощью специалистов в наш офис по адресу: г.Харьков, ул.Дарвина, 6.

Наши предложения решат ваши проблемы

Мы сотрудничаем с представителями всех видов бизнеса: крупного, среднего, малого, с физлицами-предпринимателями. Вы сможете как получить профессиональные рекомендации от опытных специалистов, так и реальную поддержку вашего бизнеса.

Вот какие услуги мы предлагаем:

регистрация, ликвидация, реорганизация предприятия;

одноразовое обслуживание;

подготовка с последующей подачей отчетов;

внесение изменений в регистрационные документы, устав;

профессиональное обслуживание фирмы, ФЛП, предприятия в полном объеме;

оформление электронной подписи;

поддержка при проверках, сопровождение в контролирующие органы.

Насколько выгодно сотрудничество с «ПАРАГРАФ»?

Профессионально составленная отчетность обеспечивает успешное развитие любого бизнеса. Многие бизнесмены для обеспечения финансовой безопасности создают собственную бухгалтерию, ищут хороших специалистов, тратят массу сил, времени, энергии на оснащение бухгалтерии современной техникой, пытаются вникнуть в бухгалтерские трудности самостоятельно. Но все это в итоге отнимает время, которое можно потратить более результативно.

Избавьтесь от всех проблем раз и навсегда, отдав бухгалтерию на аутсорсинг! Бухгалтеры, экономисты, юристы из компании «ПАРАГРАФ» возьмут на себя оформление всей документации, наведут в ней порядок, вовремя сдадут отчеты в контролирующие органы. Так вы сможете эффективно решить проблемы в соответствии с законодательством Украины.

Обратите внимание на наши преимущества

За полтора десятка лет работы мы завоевали безупречную репутацию на рынке бухгалтерских услуг в Харькове.

К каждому клиенту мы подходим индивидуально, предлагая те услуги, которые ему необходимы, в зависимости от конкретных обстоятельств и запросов партнера.

Выбор всегда останется за вами: мы предложим вам несколько вариантов решения предложенной задачи, а как действовать – выбирать вам.

Как результат – больше свободного времени и внимания, которое вы сможете уделить своему бизнесу его развитию и процветанию. Мы сумеем решить ваши проблемы!