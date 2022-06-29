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Какой бойлер купить для жилого дома

Иметь запасной вариант на случай, если горячую воду отключили, а она требуется прямо сейчас - необходимо. Не во всех квартирах устанавливаются водонагревательные устройства, но требуются они довольно часто. Производители предлагают большой выбор бойлеров, и не всегда понятно, какой из них подойдёт для вашей квартиры или частного дома.

Разбираемся, как правильно подобрать водонагревательный прибор.

Какой бойлер купить для жилого дома

Какой объём вам требуется

Самый важный параметр здесь - это объём и его сочетание с формой прибора: если устройство довольно крупное и имеет цилиндрическую (круглую) форму, лучше не устанавливать его в малогабаритной квартире. Особенно в помещениях, традиционно не отличающихся большой площадью - таких, как кухня или ванная комната. А именно туда бойлеры монтируют чаще всего.

Рассчитайте, сколько воды вам потребуется. Сколько человек живёт с вами в квартире? Для одного человека нужно примерно 30 - 50 литров горячей воды в день, из этого показателя и исходите. Но он ориентировочный - его не надо придерживаться в точности.

Конфигурация (форма)

Важную роль играет форма - от неё зависит, как устройство впишется в ваш интерьер. Многие современные модели делают квадратными (прямоугольными) или овальными, но не круглыми: благодаря этому они, обладая тем же объёмом, занимают в помещении существенно меньше места.

Можно приобрести бойлер Атлантик любой конфигурации и объёма в интернет-магазинах - эта компания стала одним из ведущих производителей нагревательных приборов.

Производительность

В инструкции к бойлеру должна быть указана его производительность - то есть, проще говоря, сколько воды он может нагреть до определённой температуры за единицу времени. Не нужно гнаться за самыми высокопроизводительными устройствами - достаточно подобрать то, что подходит именно вам.

Если вам требуется бойлер высокой производительности, но при этом объём не особо важен, можете рассмотреть вариант "слим". Это плоский бак с небольшим объёмом, который быстро нагревает необходимое количество воды. Но для этого вам нужно будет набрать её несколько раз, и это не всегда бывает удобно.

Есть приборы, которые нагревают воду в зависимости от того, как расположены. Для части таких устройств лучше будет располагаться горизонтально, для других предпочтительнее вертикальная установка. Проконсультируйтесь насчёт этого с продавцом.

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