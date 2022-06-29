Какой бойлер купить для жилого дома

Иметь запасной вариант на случай, если горячую воду отключили, а она требуется прямо сейчас - необходимо. Не во всех квартирах устанавливаются водонагревательные устройства, но требуются они довольно часто. Производители предлагают большой выбор бойлеров, и не всегда понятно, какой из них подойдёт для вашей квартиры или частного дома.

Разбираемся, как правильно подобрать водонагревательный прибор.

Какой объём вам требуется

Самый важный параметр здесь - это объём и его сочетание с формой прибора: если устройство довольно крупное и имеет цилиндрическую (круглую) форму, лучше не устанавливать его в малогабаритной квартире. Особенно в помещениях, традиционно не отличающихся большой площадью - таких, как кухня или ванная комната. А именно туда бойлеры монтируют чаще всего.

Рассчитайте, сколько воды вам потребуется. Сколько человек живёт с вами в квартире? Для одного человека нужно примерно 30 - 50 литров горячей воды в день, из этого показателя и исходите. Но он ориентировочный - его не надо придерживаться в точности.

Конфигурация (форма)

Важную роль играет форма - от неё зависит, как устройство впишется в ваш интерьер. Многие современные модели делают квадратными (прямоугольными) или овальными, но не круглыми: благодаря этому они, обладая тем же объёмом, занимают в помещении существенно меньше места.

Можно приобрести бойлер Атлантик любой конфигурации и объёма в интернет-магазинах - эта компания стала одним из ведущих производителей нагревательных приборов.

Производительность

В инструкции к бойлеру должна быть указана его производительность - то есть, проще говоря, сколько воды он может нагреть до определённой температуры за единицу времени. Не нужно гнаться за самыми высокопроизводительными устройствами - достаточно подобрать то, что подходит именно вам.

Если вам требуется бойлер высокой производительности, но при этом объём не особо важен, можете рассмотреть вариант "слим". Это плоский бак с небольшим объёмом, который быстро нагревает необходимое количество воды. Но для этого вам нужно будет набрать её несколько раз, и это не всегда бывает удобно.

Есть приборы, которые нагревают воду в зависимости от того, как расположены. Для части таких устройств лучше будет располагаться горизонтально, для других предпочтительнее вертикальная установка. Проконсультируйтесь насчёт этого с продавцом.