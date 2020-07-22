Какой формы бывает стол в переговорную? Основные модели представляет ТОКА

При обустройстве офиса важно учитывать каждую мелочь. Здесь все должно настраивать на рабочий лад, длительное и успешное сотрудничество. Именно это хотите получить, когда проводите планерки с сотрудниками или заключаете контракты с партнерами.

Так что обустройству переговорной важно уделить особое внимание. В частности это касается стола. За ним будете обсуждать рабочие моменты или вести переговоры.

Он должен быть максимально удобным и комфортным. Так вам стоит подумать, какой формы будет стол в переговорную. Для этого ТОКА как раз познакомит с некоторыми вариантами.

На какие модели обратить внимание?

Овал

Это один из самых распространенных вариантов. Такой стол прекрасно подходит в переговорную комнату. Просто его сглаженные углы настраивают на положительное настроение.

Когда будете обращать внимание на такой вариант, подумайте о размере.

- Удлиненный овал прекрасно подходит для просторной комнаты. Здесь может удобно разместиться много людей.

- Классический овал не такой просторный. Если вам не нужно постоянно собирать огромное количество людей, он вполне подойдет.

Круг

Еще один хороший вариант. Такой стол больше подходит для небольших кабинетов. За ним удобно разместить минимум людей и обсудить рабочие моменты.

Прямоугольник

Такой стол тоже пользуется спросом. Просто в зависимости от размеров его можно поставить как в большое, так и в маленькое помещение.

Квадрат

Прекрасно подходит для небольших комнат. А еще в том случае, когда вы не проводите переговоры с огромным количеством людей.

Многоугольник

По сравнению с предыдущими вариантами выглядит весьма необычно. За ним удобно расположится много людей. Хотя есть и более компактные модели.

С основными формами разобрались. Вам только осталось определиться с ними. Когда будете выбирать, подумайте о таких тонкостях:

- Какой площади помещение, где должен стоять стол. Помните, что здесь еще должно остаться свободное место.

- Это будет отдельная переговорная или стол устанавливают в кабинете руководителя. Если второй вариант, то подбирайте мебель с учетом оформления письменного стола начальника.

- На сколько посадочных мест должен быть рассчитан стол. Если редко проводите переговоры или планерки, то нет смысла в огромном предмете интерьера. Можете обратить внимание на модель-трансформер, которая при необходимости добавит несколько посадочных мест. Если переговоры проводите постоянно или у вас большой коллектив, тогда обратите внимание на большой стол.

Теперь не возникнет сложностей с выбором мебели для переговорной. Вместе с ТОКА получится создать комфортный и уютный интерьер в офисе.

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