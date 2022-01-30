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Каністри, рації та туристичні фільтри для води. Топ-10 найбільш швидко зростаючих категорій товарів в Україні за останній тиждень (за даними Hotline.ua)

Каністри, рації та туристичні фільтри для води. Топ-10 найбільш швидко зростаючих категорій товарів в Україні за останній тиждень (за даними Hotline.ua)

Гаразд, насправді їх 11 у заголовку 10 для краси!

Український онлайн-сервіс вибору товарів і порівняння цін Hotline.ua оцінив тенденції, які наразі панують на споживчому ринку. Дані зі звіту, якими він поділився з ITC.ua, підтверджують очевидний вплив загальних настроїв, які зараз превалюють в українському суспільстві з добре відомих усім причин (загроза потенційного повномасштабного вторгнення РФ), на споживчі настрої та торгівлю.

У компанії Hotline.ua відзначили нетипове зростання каталогів за останній тиждень, який краще за все демонструє зростання рівня паніки після того, як низка країн, включно з США та Великою Британією, почали відкликати співробітників свого посольства в Україні через побоювання можливого вторгнення Росії. Наразі найбільшою популярністю в Україні користуються саме товари для виживальщиків.

Топ-10 самих швидко зростаючих категорій товарів в Україні (за даними Hotline.ua) без розподілу за місцями

● Каністри (+300% за тиждень)

● Зарядні пристрої на сонячних батареях (+100%)

● Радіостанції, рації (+235%)

● Рюкзаки (+60%)

● GPS-навігатор (+38%)

● Туристичні фільтри для води (+290%)

● Трекінгове взуття (+80%)

● Горілки, лампи, балони, обігрівачі (+90%)

● Багажні бокси (+110%)

● Компаси (+50%)

● Сумки першої допомоги, аптечки (+105%)

Як відомо, ці настрої також відповідним чином відбилися на валютному ринку України та викликали різке зростання основних іноземних валют.

Чи потрібно нагадувати, що зростання цін стримують збереження сприятливої ситуації на валютному ринку та послаблення споживчого попиту на більшість товарів та послуг. Нам залишається сподіватись, що у перспективі споживчі настрої нормалізуються і найближчим часом не буде значного погіршення з суттєвим ростом цін на різні товари та послуги.

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Украина

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