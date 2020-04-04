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Карантин – не привід припиняти польові роботи

Карантин – не привід припиняти польові роботи

Працівники сільськогосподарських підприємств додержуються режиму карантину: носять маски, користуються, засобами дезінфекції, а офісні співробітники переходять в онлайн.

Керівництво однієї з найбільших агрофірм Харківщини на період карантину подбала про захист своїх співробітників, закупивши 20 тисяч одноразових захисних масок і 16,5 тисяч пар рукавичок. Зазначається, що в усіх підрозділах є достатньо антисептика. Засобами захисту забезпечені не тільки офісні приміщення, а й механізаторські бригади, елеватори, склади і їдальні.

Усі весняно-польові роботи йдуть за графіком. Механізатори забезпечені гарячим харчуванням, а всі працівники їдалень суворо виконують вимоги карантину. Керівництво агрокомпанії закликає своїх пайовиків виконувати вимоги медиків, без особливих потреб не виходити на вулицю аби уникнути зараження небезпечним коронавірусом.

Як повідомлялося раніше, аграрії придбали для районних лікарень захисне спорядження.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Березка

Новости портала «Весь Харьков»

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