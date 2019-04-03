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Киевлянам вернули 44,2 млн грн за некачественные коммунальные услуги - КГГА

Киевлянам вернули 44,2 млн грн за некачественные коммунальные услуги - КГГА

Инспекция контроля Киевской городской государственной администрации провела в 2018 году 1070 проверок на основе обращений киевлян, которые касались качества жилищно-коммунальных услуг.

Об этом заявил начальник инспекции самоуправляющегося контроля Станислав Москалевский, сообщает пресс-служба КГГА.

В среднем ежедневно инспекция осуществляла 4-5 проверок. В результате совместных проверок Управления по исполнителями услуг - управляющими компаниями, тепло- и водоснабжающих предприятий недостатки устранялись или осуществлялся перерасчет клиентам предприятий.

"Так, в прошлом год "Управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда районов города Киева" в пользу потребителей произведен перерасчет за некачественно предоставленные или предоставленные услуги по содержанию домов и придомовых территорий на общую сумму 44,2 млн грн. В большинстве случаев основанием для проведения перерасчета стали непредоставления услуг по уборке придомовой территории и лестничных клеток, техническому обслуживанию лифтов, обслуживание систем диспетчеризации, технического обслуживания и текущего ремонта систем противопожарной автоматики и дымоудаления, полив дворов, клумб и газонов, освещение мест общего пользования, энергоснабжение лифтов", - говорит Станислав Москалевский.

Он отметил, что существуют обращения, рассматриваются и выполняются в течение нескольких дней, а есть проблемы, которые накопились за многие годы и потребует более предметного изучения, принятия мер и иногда неоднократного выхода на место для контроля исполнения.

"Например, жители дома № 8 в переулке Приборный (Святошинский район) обратились с проблемой лишних начислений платы за услуги по централизованному отоплению при наличии работающего теплового счетчика. Во время проверки были получены сведения параметров потребления тепловой энергии, осуществлен подробный анализ расхода теплоносителя проектным данным и выявлено, что на дом было рассчитано сужающее устройство (шайбу) завышенного диаметра. По результатам совместной проверки с КП "Киевтеплоэнерго" осуществлено регулирование диаметра сопла уменьшенного диаметра и сделан обоснованный расчет по уменьшению диаметра шайбы", - объясняет Станислав Москалевский.

Руководитель инспекции уверяет, что перерасчет не является ключевой целью работы инспекции, главное - улучшить качество сервиса.

Источник: prm.ua

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Темы: ЖКХ, киев

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