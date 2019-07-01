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Кипр отказался закрыть порты для кораблей ВМФ России

Кипр отказался закрыть порты для кораблей ВМФ России

Кипр продолжит предоставлять свои порты и инфраструктуру для российских кораблей, несмотря на законопроект США, который призывает Никосию прекратить это делать.

Об этом заявил глава Минобороны страны Саввас Ангелидис, пишет Riknews.

"Ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставлять объекты для российских или других судов", - сообщил он, отметив, что Кипр по-прежнему настроен на улучшение отношений с США.

Таким образом он отреагировал на американский законопроект сенаторов Боба Менендеса и Марко Рубио (также авторы двух вариантов рассмотренных законопроектов об антироссийских санкциях), который вносит изменения в стратегию США в Восточном Средиземноморье.

Законопроект, в частности, предусматривает снятие эмбарго на поставки оружия Кипра, но при условии того, что Никосия перестанет обслуживать российские корабли в своих портах. Кроме того, документ предусматривает запрет на поставку истребителей F-35 Турции в том случае, если Анкара продолжит процедуру покупки российских систем С-400.

Источник: prm.ua

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