Китай начал отказываться от российского угля

Вслед за «Газпромом», который столкнулся с нежеланием Китая закупать контрактные объемы газа по «Силе Сибири», проблемы на рынке КНР возникли у российских угольщиков.

Китайская таможня резко сократила прием поездов с углем через погранпереходы на границе с РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные РЖД и источники на угольном рынке.

Проблемы c прохождением угля через границу возникли еще зимой, когда Китай на время практически полностью останавливал импорт из России, а затем снова снова обострились весной-2020: в мае объемы поставок рухнули вдвое.

К началу августа договориться с китайцами не удалось. Таможня КНР по-прежнему ограничиваем прием угля из России, из-за чего на приграничных станциях простаивают десятки поездов. «Прием грузов китайской стороной проводится на уровне порядка 50% от нормативных параметров», — констатируют в РЖД.

Чтобы избежать транспортного коллапса, монополия были вынуждена ввести конвенционный запрет на погрузку угля в направлении границы.

Китайские таможенники объясняют происходящее новыми требованиями к качеству угля, поясняет представитель РЖД: «Проводится отбраковка отдельных вагонов по качеству продукции. Это нарушает технологию передачи грузовых поездов, увеличивая время на их прием китайской стороной».

Но российские угольщики считают, что ограничения на российскую продукцию введены осознано. «Пропускная способность пограничных переходов с КНР — достаточная, а снижение пропуска связано с искусственным ограничением со стороны китайского правительства для поддержки местных производителей угля», — говорит председатель совета директоров «Колмара» Анна Цивилева.

«Мы надеемся на скорое решение, но пока реальных сдвигов в положительную сторону не наблюдается», — добавляет она.

Проблему пришлось выносить на уровень руководства страны. Она обсуждалась на заседании рабочих групп Госсовета по направлениям «Энергетика» и «Транспорт» 14 августа, и чиновники пришли к выводу, что решение нужно искать на межгосударственном уровне.

Но возможно ли это, остается неясным. По словам источника «Коммерсанта» на металлургическом рынке, заводы в Китае сократили закупку угля из-за импортных квот. «Большая часть объемов импорта, который разрешен в соответствии с квотами, уже ввезена или проходит таможенные процедуры», — поясняет он.

По итогам 2019 года из России было вывезено 205,4 млн тонн угля. Это на 2,9% больше, чем было экспортировано в 2018 году. При этом доходы от экспорта угля по итогам 2019 года упали на 6,1%, составив порядка 16 млрд долларов.

В Китай ушло около 17% угольного экспорта — 35 млн тонн. В течение ближайших десяти лет Россия рассчитывает увеличить ежегодные экспортные поставки в КНР почти в 2 раза — до 55 млн тонн, говорил в ноябре прошлого года замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Источник: nigroll.com

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