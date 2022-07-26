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Китай обнулил инвестиции в Россию по проекту «нового шелкового пути»

Китай обнулил инвестиции в Россию по проекту «нового шелкового пути»

#путин_всех_переиграл

Китай обнулил инвестиции в Россию по проекту «нового шелкового пути»: надежды Кремля на помощь Китая в преодолении финансовой блокады Запада продолжают разбиваться в прах.

В частности, Китай остановил инвестиции в РФ в рамках проекта «Один пояс - один путь», крупнейшей инфраструктурной программы страны, охватывающей почти 150 стран и стоящей $800 млрд.

По итогам первого полугодия 2022 года объем китайских инвестиций в РФ по инициативе «нового шелкового пути» оказался нулевым, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Green Finance & Development Center.

В общей сложности финансирование и инвестиции на проект, который запустил в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин, составили $28,4 млрд, что лишь на 1 млрд, или 3,4%, ниже, чем в январе-июне 2021 года. Из этой суммы 11,8 млрд ушло на инвестиции, а 16,5 млрд - на строительные контракты, профинансированные частично за счет китайских кредитов.

Но РФ из этих денег не досталось ни цента, хотя годом ранее за тот же период инвестиции достигали $2 млрд.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15863

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