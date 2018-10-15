Китай побудував 17 прольотів мосту через річку Амур. Московія не змогла закінчити три

Китай завершив будівництво 17 прольотів залізничного моста через річку Амур. Про це повідомляє Синьхуа. Московія будує інші три прольоти з 2014 року.

Міст через Амур - спільний проект Московія і Китаю, про який країни домовилися в 2013 році. Будівництво почалося в 2014 році. Міст з'єднає російське село Нижньоленінське (Єврейська АО) і китайське місто Тунцзян.

Згідно з угодою, Китай повинен був побудувати 17 прольотів мосту, Московія - три. Довжина мосту складе 2215 метрів, з них китайська сторона - 1886 метрів.

У квітні 2018 року будівництво російської частини мосту призупинили через борги по зарплаті перед робітниками, прокуратура проводила перевірку. В середині вересня губернатор Єврейської автономної області Олександр Левінталь повідомив, що будівництво останньої опори моста «завершується». У жовтні стало відомо, що будівельники з'єднали китайську і російську частини моста. За словами Левінталя, це «вселяє впевненість про завершення будівництва в наступному році».

Источник: newsua.one

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