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Китай решительно потеснил Россию на рынке вооружений — исследование

Китай решительно потеснил Россию на рынке вооружений — исследование

Китай уверенно занимает второе место после США как производитель оружия, оставляя после себя Россию. Таковы данные, опубликованные Стокгольмским международным институтом исследований проблем за период с 2015 по 2019 год.

Ведущий центр исследований вооружений обнаружил, что четыре из 25 крупнейших производителей оружия в 2019 году были китайцами. На этот квартет, трое из которых вошли в топ-10, пришлось 16% от общего объема продаж вооружений и они заработали 56,7 млрд. долларов. Напротив, только две российские компании вошли в топ-25, составив чуть менее 4% от общего объема и заработав 13,9 млрд. долларов, пишет Nikkei Asia.

Вадим Козюлин, директор азиатского проекта безопасности, отметил, что Китай уже превзошел Россию в разработке беспилотных летательных аппаратов, некоторых видов военных кораблей и, возможно, даже гиперзвуковых ракет — область большой гордости Кремля в последние годы.

«Мы видим, что Китай производит новые модели оружия очень быстро, выпуская новое поколение каждые 10 лет, как это когда-то делал Советский Союз. В этих условиях России трудно конкурировать, потому что у нас меньший бюджет, который только сокращается».

«Совершенно очевидно, что Россия переходит к передаче технологий и субподрядной роли, поскольку, хотя Китай теперь может производить многие из своих собственных систем, ему все еще не хватает огромного инженерного опыта России и способности разрабатывать множество ключевых компонентов», — сказал Майкл Кофман, директор российской программы в Вашингтонском военном исследовательском центре CNA.

Однако другие эксперты скептически относятся к тому, что такое соглашение является устойчивым в долгосрочной перспективе. Симон Веземан, старший научный сотрудник программы вооружений и военных расходов СИПРИ, утверждал, что Москва, возможно, слишком отстает, чтобы заинтересовать Пекин.

«Я ожидаю, что русские полностью исчезнут для китайцев как поставщик технологий в течение пяти-десяти лет. Русские будут смотреть, смогут ли они каким-то образом получить в свои руки китайскую технологию, потому что русские отстают, а в некоторых случаях они больше ничего не получают».

В долгосрочной перспективе вполне возможно, что Китай вытеснит российских производителей оружия с их традиционных рынков в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Китай имеет хорошие позиции для того, чтобы превзойти Россию на этих рынках, поскольку, в отличие от Москвы, Пекин может связывать сделки с оружием с выгодными экономическими соглашениями.

Источник: sprotyv.info

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