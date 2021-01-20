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Китай замовив у «Мотор Січ» 400 авіаційних двигунів

Китай замовив у «Мотор Січ» 400 авіаційних двигунів

Підприємство «Мотор Січ» підписало контракт на постачання авіадвигунів АІ-322 для потреб Повітряних сил Китайської народної республіки.

Про це повідомляє інформаційне агенство Defence Express з посиланням на власні джерела. Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Як повідомлено, 400 моторів АІ-322 обійдеться китайській стороні в 800 мільйонів доларів.

Турбовентиляторний двигун призначений для навчально-бойових літаків Hongdu L-15.

Минула партія була поставлена ​​протягом 2019 року – китайська сторона отримала 45 двигунів АІ-322, і 22 двигуни АІ-25ТЛК.

При цьому, імпортером АІ-322 значилася державна авіаційна компанія КНР AVIC – кожен мотор обійшовся в 1,87 мільйона ​​доларів.

Також в список поставок увійшли комплектуючі для двигунів виробництва «Мотор Січ», і вже відремонтовані мотори.

Авіадвигун АІ-322Ф розроблений спеціально для навчально-бойових літаків L-15.

В основі конструкції лежить агрегат АІ-222К-25Ф (з форсажною камерою).

Основною відмінністю нової версії є нові покупні вироби.

Роботи на АІ-322Ф почалися у 2012 році на ДП «Івченко-Прогрес», а до 2016 року завершилися випробування нового виробу.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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