Китай замовив у «Мотор Січ» 400 авіаційних двигунів
Підприємство «Мотор Січ» підписало контракт на постачання авіадвигунів АІ-322 для потреб Повітряних сил Китайської народної республіки.
Про це повідомляє інформаційне агенство Defence Express з посиланням на власні джерела. Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.
Як повідомлено, 400 моторів АІ-322 обійдеться китайській стороні в 800 мільйонів доларів.
Турбовентиляторний двигун призначений для навчально-бойових літаків Hongdu L-15.
Минула партія була поставлена протягом 2019 року – китайська сторона отримала 45 двигунів АІ-322, і 22 двигуни АІ-25ТЛК.
При цьому, імпортером АІ-322 значилася державна авіаційна компанія КНР AVIC – кожен мотор обійшовся в 1,87 мільйона доларів.
Також в список поставок увійшли комплектуючі для двигунів виробництва «Мотор Січ», і вже відремонтовані мотори.
Авіадвигун АІ-322Ф розроблений спеціально для навчально-бойових літаків L-15.
В основі конструкції лежить агрегат АІ-222К-25Ф (з форсажною камерою).
Основною відмінністю нової версії є нові покупні вироби.
Роботи на АІ-322Ф почалися у 2012 році на ДП «Івченко-Прогрес», а до 2016 року завершилися випробування нового виробу.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров