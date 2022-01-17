Китай завершил покрытие 5G-вышками всей своей территории

Китайская академия информационных и коммуникационных технологий опубликовала отчет о процессе развертывания 5G-технологий в 2021 году. По данным ведомства, КНР практически полностью обеспечил себя необходимыми вышками — базовые 5G-станции сейчас установлены во всех городах и городских районах, а также охватывают более 97% округов и около 50% поселков. При этом количество пользователей связи в стандарте 5G составляет 450 млн. человек — то есть более 80% от мирового числа потребителей, использующих связь последнего поколения, проживают в Китае.

В начале этого года число базовых станций в Китае пересекло отметку в 1,4 млн вышек. В академии отметили, что на данный момент в стране насчитывается более 800 тыс. общих установок — потребительских станций, открытых для подключения с любых устройств с поддержкой соответствующей технологии. Остальные вышки — еще около 600 тыс. — используются в корпоративном секторе, государственными ведомствами или пока не были запущены на коммерческом уровне. Для подключения к 5G-станциям телекоммуникационные операторы предоставляют более 2,3 тыс. виртуальных 5G-сетей.

Одновременно с публикацией исследования о строительстве новых станций Китайская академия также представила отчет о продажах 5G-смартфонов. Аналитики подсчитали, что поставки совместимых с вышками устройств в 2021 году выросли на 63,5%, сообщает Gizchina.

Эксперты связывают рост продаж с высоким спросом и демократизацией технологии — в среднем смартфоны с поддержкой 5G сейчас стоят около $157. В целом, на продажи мобильных 5G-гаджетов приходится 75,9% от общего числа поставок — по результатам года, Китай обходит остальной мир более чем на 30%.

В июле прошлого года власти Китая заявили, что к 2023 году число 5G-пользователей в стране вырастет до 560 млн. человек. В том же прогнозе было указано, что в следующем году 5G-сетями будут пользовать 40% владельцев смартфонов, а каждые 10 тыс. человек в Китае будут подключаться как минимум к 18 вышкам. Согласно плану, к концу 2025 года Китай плотность покрытия на уровне уже 26 базовых станций на каждые 10 тыс. человек. Учитывая актуальные темпы развертывания, ИТ-сектор страны сможет добиться обозначенных показателей заметно раньше — вероятно, к началу 2023 года.

В ближайшем будущем Китай еще нарастит инвестиции в 5G. Теперь уже в продукты и сервисы. Стратегия правительства предполагает поддержку национальных баз данных, развитие искусственного интеллекта и автоматизацию промышленности. Эти области должны выиграть за счет повсеместного доступа к высокоскоростным 5G-сетям.

Источник: internetua.com

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