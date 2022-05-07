Китайські технологічні гіганти поступово відмовляються від бізнесу з Росією

Китайські компанії з виробництва високотехнологічної продукції поступово відмовляються від ведення бізнесу в росії.

Про таке мова йде у публікації The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

Це відбувається під тиском санкцій США та постачальників, попри заклики офіційного Пекіна протистояти цьому тискові.

Великі американські компанії, що постачають мікросхеми китайським фірмам, домагаються забезпечення, аби їхні напівпровідники не потрапили в товари, які поставляються в росію. Серед таких компаній гігант із виробництва комп’ютерів Lenovo Group Ltd. та виробник смартфонів і ґаджетів Xiaomi Corp. На відміну від західних фірм, вони уникають публічних заяв про війну росії в Україні, оскільки офіційний Пекін виступає проти західних санкцій.

Великий виробник побутових дронів SZ DJI Technology Co. зробив незвичайний крок, оголосивши у квітні про зупинення своєї діяльності як у росії, так і в Україні в очікуванні перевірки дотримання вимог виробництва.

Китайський експорт технологічної продукції в росію різко скоротився у березні у порівнянні з лютим, зокрема постачання ноутбуків упало більш як на 40%, смартфонів – майже на дві третини, телекомунікаційних базових станцій – на 98%.

Падіння експорту технологій у росію підкреслює масштабний характер санкцій Заходу. Загальний обсяг експорту Китаю до росії впав у березні на 27%.

У квітні міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що експортний контроль з боку США та союзників скоротив російський імпорт високотехнологічних товарів більш як наполовину, внаслідок чого росія зіткнулася з нестачею напівпровідників і зазнає труднощів із пошуком комплектувальних для оборонної промисловості.

Источник: ukrinform.ua

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