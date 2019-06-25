Китайські вчені назвали найважчу роботу в світі

Найважчою роботою світі назвали роботу офіціанта. До такого висновку дійшли китайські вчені. Про це пише портал NavkoloNas.com із посиланням kontrakty.ua

Як з’ясувалося, вчені провели експеримент за участю 140 тисяч осіб. За їх результатами, саме у офіціантів – найвищий ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Далі в списку – архітектори, лікарі і вчителі.

Рейтинг найважчих професій в Україні дещо інший. На першому місці – доглядальниці і няні, а ось ті ж офіціанти займають друге місце. Далі в списку – соціальні працівники та медики.

Источник: navkolonas.com

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