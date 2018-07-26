Китайская энергетическая компания готова инвестировать в развитие энергосберегающих технологий в Украине

Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис встретился с президентом «Корпорации новой энергии Лотосленд» Китайской Народной Республики Сюн Цзянем. Цель визита китайцев на Закарпатье – налаживание сотрудничества.

Об этом сообщают в пресс-службе Закарпатского областного совета.

"Сегодня, 24 июля, председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис встретился с президентом «Корпорации новой энергии Лотосленд» Китайской Народной Республики Сюн Цзянем. Цель приезда в наш край – налаживание сотрудничества. На сегодня в области зарегистрировано 3 предприятия с иностранными инвестициями китайского происхождения. Общая сумма инвестиций, поступивших из Китая за весь период инвестиционной деятельности составляет почти 0,1 млн долл. США или 0,02% (от общеобластного объема прямых иностранных инвестиций)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сюн Цзяня Закарпатье поразило богатством ресурсов, уникальным географическим положением, близостью границ. Он сказал, что посетить Закарпатье рекомендовало Посольство КНР в Украине с предложением налаживания сотрудничества.

«Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Закарпатьем. У нас успешно развиваются новые энергосберегающие направления – солнечные электростанции, геотермальные и водородные. И мы готовы обсудить сотрудничество по этим направлениям, а также вопрос создания соответствующего украинско-китайского предприятия на базе Ужгородского завода «Турбогаз»», - сказал Сюн Цзянь.

Китайские гости также подробно рассказали о Корпорации новой энергии Лотосленд, которая использует геотермальную энергию и другие новые энергетические технологии для предоставления энергосберегающих услуг для новых и старых зданий, включая установление, консалтинг, исследования и разработку, продажу, установку и сервисное обслуживание. Компания зарегистрирована в Шанхае государственного уровня развития района Цаочжин.

Как отметил председатель Закарпатского облсовета Ривис, область заинтересована развивать энергоэффективную «тепловую» инфраструктуру в детсадах и школах и поддерживать те проекты, которые дадут экономию средств на эти цели. "Если будет заинтересованность у местного бизнеса, то будем идти навстречу такому сотрудничеству", – подчеркнул Ривис, добавив, что Закарпатская область одной из первых отказалась от неэкономного централизованного отопления и стабильно сокращает объемы потребления газа и ищет альтернативные виды тепла от биогаза до солнечной энергетики.

По материалам: elektrovesti.net

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