Китайская компания показала, как работает первый в мире смартфон со сворачивающимся дисплеем (ФОТО, ВИДЕО)

В Сети опубликовали видео, на котором представлен принцип работы телефона китайской компании TCL с гибким скручивающимся экраном.

Видео было опубликовано на канале Fold Universe в YouTube.

TCL приступила к работе над девайсом с экраном, скручивающимся внутри корпуса, ещё в январе. Об этом она объявила на выставке Consumer Electronics Showcase 2020 в Лас-Вегасе. Первый рабочий прототип был показан спустя примерно девять месяцев после самого мероприятия.

Коммерческое название смартфона пока что не уточняется. Он уже известно, что он обладает дисплеем на базе органических светодиодов. В скрученном состоянии размер матрицы составляет 4,5 дюйма по диагонали, в раскрытом диагональ увеличивается до 6,7 дюйма.

По словам производителя, скручивающийся экран может похвастаться высокой долговечностью. Разработчики отмечаются, что дисплей выдерживает не менее 200 000 циклов свёртывания/развёртывания.

Ранее корейская компания LG Electronics подала патентную заявку на производство смартфона, экран которого пользователь сможет регулировать сам до необходимого размера.

Источник: golos.ua/

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