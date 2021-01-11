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Київ потрапив до рейтингу найкращих міст світу для дистанційної роботи
Столиця України увійшла до переліку найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році.
Детальніше про це розповідає Час-Дій.
За версією туристичного видання Big 7 Travel, у рейтингу Київ посів 20 місце.
Як визначали?
У рейтингу врахували, зокрема, такі чинники: доступність у місті інтернету, наявність коворкінгів, розвинуту інфраструктуру, безпеку та вартість житла і їжі.
Big 7 Travel підкреслили, що в Києві є можливість не лише вигідно працювати онлайн, але і досліджувати унікальну культуру на зекономлені гроші.
Як виглядає рейтинг?
- Таллінн, Естонія
- Тбілісі, Грузія
- Белград, Сербія
- Балі, Індонезія
- Чіангмай, Таїланд
- Берлін, Німеччина
- Сінгапур
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Ханой, В’єтнам
- Любляна, Словенія
- Ванкувер, Канада
- Санкт-Петербург, Росія
- Стамбул, Турція
- Остін, Техас
- Шанхай, Китай
- Салоніки, Греція
- Мальта
- Вільнюс, Литва
- Плая-дель-Кармен, Мексика
- Київ, Україна
- Краків, Польща
- Дубай, Об’єднані Арабські Емірати
- Бермуди
- Антигуа і Барбуда
- Токіо, Японія
Источник: chasdiy.org/
Темы: работа
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