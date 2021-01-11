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Київ потрапив до рейтингу найкращих міст світу для дистанційної роботи

Київ потрапив до рейтингу найкращих міст світу для дистанційної роботи

Столиця України увійшла до переліку найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

За версією туристичного видання Big 7 Travel, у рейтингу Київ посів 20 місце.

Як визначали?

У рейтингу врахували, зокрема, такі чинники: доступність у місті інтернету, наявність коворкінгів, розвинуту інфраструктуру, безпеку та вартість житла і їжі.

Big 7 Travel підкреслили, що в Києві є можливість не лише вигідно працювати онлайн, але і досліджувати унікальну культуру на зекономлені гроші.

Як виглядає рейтинг?

  1. Таллінн, Естонія
  2. Тбілісі, Грузія
  3. Белград, Сербія
  4. Балі, Індонезія
  5. Чіангмай, Таїланд
  6. Берлін, Німеччина
  7. Сінгапур
  8. Буенос-Айрес, Аргентина
  9. Ханой, В’єтнам
  10. Любляна, Словенія
  11. Ванкувер, Канада
  12. Санкт-Петербург, Росія
  13. Стамбул, Турція
  14. Остін, Техас
  15. Шанхай, Китай
  16. Салоніки, Греція
  17. Мальта
  18. Вільнюс, Литва
  19. Плая-дель-Кармен, Мексика
  20. Київ, Україна
  21. Краків, Польща
  22. Дубай, Об’єднані Арабські Емірати
  23. Бермуди
  24. Антигуа і Барбуда
  25. Токіо, Японія

Источник: chasdiy.org/

Новости портала «Весь Харьков»

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