Київ потрапив до рейтингу найкращих міст світу для дистанційної роботи

Столиця України увійшла до переліку найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

За версією туристичного видання Big 7 Travel, у рейтингу Київ посів 20 місце.

Як визначали?

У рейтингу врахували, зокрема, такі чинники: доступність у місті інтернету, наявність коворкінгів, розвинуту інфраструктуру, безпеку та вартість житла і їжі.

Big 7 Travel підкреслили, що в Києві є можливість не лише вигідно працювати онлайн, але і досліджувати унікальну культуру на зекономлені гроші.

Як виглядає рейтинг?

Таллінн, Естонія Тбілісі, Грузія Белград, Сербія Балі, Індонезія Чіангмай, Таїланд Берлін, Німеччина Сінгапур Буенос-Айрес, Аргентина Ханой, В’єтнам Любляна, Словенія Ванкувер, Канада Санкт-Петербург, Росія Стамбул, Турція Остін, Техас Шанхай, Китай Салоніки, Греція Мальта Вільнюс, Литва Плая-дель-Кармен, Мексика Київ, Україна Краків, Польща Дубай, Об’єднані Арабські Емірати Бермуди Антигуа і Барбуда Токіо, Японія

Источник: chasdiy.org/

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