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Сегодня 15:41
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Київстар збільшує допомогу абонентам у роумінгу

Відтепер абоненти Київстар отримають для зв’язку з рідними 250 бонусних гривень у 9 країнах: Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині, а також у Німеччині, Італії, Литві та Чехії. 

Як це працює: 
Якщо абонент приїздить в одну із вказаних країн, то протягом доби йому  автоматично нараховуються бонусні кошти та надається можливість користуватися спеціальними тарифами по всій Європі:     

1Мб інтернету коштує 0,10 грн; 
1 хвилина вхідного дзвінка, або вихідний дзвінок по країні перебування чи в Україну – 1 грн;
1 SMS – 1 грн. 
Тобто абоненти Київстар за рахунок бонусів можуть розмовляти з рідними та друзями 250 хвилин або можуть відправити 250 SMS-повідомлень чи використати 2500 Мб мобільного інтернету, не оплачуючи ці послуги самостійно. Бонуси будуть діяти протягом 30 днів. 

Допомога абонентам в роумінгу.jpg

Як і раніше, у роумінгу Київстар не списуються мегабайти в найпопулярніших месенджерах. Відтак, обмін текстовими повідомленнями в Viber, Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp та навіть голосові дзвінки у цих соціальних мережах не тарифікуються. 

Лише за перший тиждень, Київстар переказав на рахунки своїх абонентів, які вимушено виїхали за кордон, понад 26 млн бонусних гривень. 

Компанія турбується і про абонентів, які перебувають в Україні. Київстар запропонував їм додаткові можливості для спілкування всередині країни навіть без оплати тарифу. 

Київстар продовжує забезпечувати надійну роботу мобільної та фіксованої мережі, аби кожен абонент мав змогу бути на зв’язку з рідними  та отримувати актуальну інформацію про події в Україні. Зокрема, разом з іншими мобільними операторами компанія запустила національний роумінг, який дозволяє переключитися на мережу іншого оператора, якщо власний оператор тимчасово не працює у певному місці.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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