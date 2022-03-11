Київстар збільшує допомогу абонентам у роумінгу

Відтепер абоненти Київстар отримають для зв’язку з рідними 250 бонусних гривень у 9 країнах: Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині, а також у Німеччині, Італії, Литві та Чехії.

Як це працює:

Якщо абонент приїздить в одну із вказаних країн, то протягом доби йому автоматично нараховуються бонусні кошти та надається можливість користуватися спеціальними тарифами по всій Європі:

1Мб інтернету коштує 0,10 грн;

1 хвилина вхідного дзвінка, або вихідний дзвінок по країні перебування чи в Україну – 1 грн;

1 SMS – 1 грн.

Тобто абоненти Київстар за рахунок бонусів можуть розмовляти з рідними та друзями 250 хвилин або можуть відправити 250 SMS-повідомлень чи використати 2500 Мб мобільного інтернету, не оплачуючи ці послуги самостійно. Бонуси будуть діяти протягом 30 днів.

Як і раніше, у роумінгу Київстар не списуються мегабайти в найпопулярніших месенджерах. Відтак, обмін текстовими повідомленнями в Viber, Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp та навіть голосові дзвінки у цих соціальних мережах не тарифікуються.

Лише за перший тиждень, Київстар переказав на рахунки своїх абонентів, які вимушено виїхали за кордон, понад 26 млн бонусних гривень.

Компанія турбується і про абонентів, які перебувають в Україні. Київстар запропонував їм додаткові можливості для спілкування всередині країни навіть без оплати тарифу.

Київстар продовжує забезпечувати надійну роботу мобільної та фіксованої мережі, аби кожен абонент мав змогу бути на зв’язку з рідними та отримувати актуальну інформацію про події в Україні. Зокрема, разом з іншими мобільними операторами компанія запустила національний роумінг, який дозволяє переключитися на мережу іншого оператора, якщо власний оператор тимчасово не працює у певному місці.

Источник: sq.com.ua

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