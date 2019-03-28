Клієнти можуть замовляти в Ощадбанку онлайн-довідку для заповнення декларацій

Ощадбанк запустив сервіс формування довідки для заповнення електронних декларацій в «Ощад 24/7». У розділі «Замовлення довідки для декларації» можна замовити необхідну довідку по карткових, поточних, депозитних та кредитних рахунках за відповідний період. Довідка формується за кілька хвилин. Після отримання SMS-повідомлення клієнт може завантажити її в Ощад 24/7 або отримати на електронну пошту.

«Ми продовжуємо модернізацію та розширення переліку сервісів онлайн-платформи «Ощад 24/7». Послугу замовлення довідки для декларацій ми реалізували на численні побажання наших клієнтів, серед яких чимало держслужбовців. Відтепер вони можуть отримувати необхідну довідку у зручний для них час за кілька хвилин онлайн. Це значна економія часу клієнтів, який вони замість відвідування відділення зможуть витратити на бізнес або особисті справи», – зазначив Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку.

Кількість користувачів онлайн-платформи «Ощад 24/7» перевищила 3,3 млн. У січні 2019 року клієнти, які мають карткові рахунки в інших банках України, отримали можливість зберігати та використовувати всі свої картки в єдиному мобільному додатку або у власному кабінеті веб-банкінгу. Крім цього, Ощадбанк запустив чат-бот у Messenger Facebook.

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011р.

Прес-служба Ощадбанку

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