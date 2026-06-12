Кінець мовних бар'єрів: Google Translate отримав переклад розмов у реальному часі

Компанія Google анонсувала нову модель штучного інтелекту Gemini 3.5 Live Translate, призначену для перекладу розмовної мови в режимі, близькому до реального часу. Технологія вже починає впроваджуватися в сервіси Google Translate та Google Meet.

Як повідомляється, Gemini 3.5 Live Translate здатна автоматично розпізнавати понад 70 мов, серед яких є й українська. Технологія не тільки розпізнає мову автоматично, од й зберігає інтонації, темп мовлення та особливості голосу мовця.

Важлива зміна полягає в тому, що система більше не чекає, поки співрозмовник закінчить речення, а перекладає потік мовлення безперервно. Це дозволяє підтримувати природний хід розмови, скорочуючи затримки до кількох секунд і уникаючи довгих пауз між репліками.

Власники Android-пристроїв зможуть скористатися спеціальним режимом Listening Mode, який відтворює переклад через розмовний динамік смартфона, тримаючи пристрій біля вуха так само, як під час звичайного телефонного дзвінка. Використання навушників при цьому не буде потрібно.

Google зазначає, що Gemini 3.5 Live Translate здатна працювати навіть у шумному оточенні та підтримує багатомовні розмови без ручного налаштування параметрів. Для боротьби з дезінформацією весь аудіоконтент, створений моделлю, буде позначатися цифровим водяним знаком SynthID, який дозволяє визначити походження аудіо.

Крім того, Google поліпшила якість текстового перекладу. Завдяки моделі Gemini сервіс навчився краще інтерпретувати контекст, сленг, ідіоми та локальні вирази, відмовляючись від буквального перекладу на користь передачі змісту.

Джерело: unian.ua

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